Scuola, nessuno grillino conosce il Miur

"Fuori Fioramonti, il vero problema del M5S è che per l'Istruzione non dispone di figure con le necessarie capacità e adeguata conoscenza dell'articolata macchina ministeriale, che consentano di gestirla in modo appropriato. Lo testimonia il decreto Scuola da poco approvato, che invece di risolvere i problemi ne crea di nuovi, alimentando critiche trasversali. Non a caso, nella sua "confessione" l'ex ministro evita di citarlo...". Lo afferma il senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione del partito.