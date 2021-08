Scuola, nomine a rischio per il malfunzionamento della piattaforma

La piattaforma Polis Istanze On Line, abilitata alle operazioni di invio delle immissioni in ruolo e supplenze degli insegnanti, in vista dell'anno scolastico - il cui avvio è previsto tra meno di un mese -, ha fatto registrare notevoli problemi, con tanto di 'black out' anche di ore, complicando o rendendo impossibile l'invio delle pratiche.



"Siamo costantemente in contatto col ministero dell'Istruzione per le pesanti criticità manifestate dal sistema Polis Istanze On Line - dichiara a tal proposito il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato -. Si sta valutando la praticabilità della richiesta - praticamente unanime - di proroga dei termini delle operazioni propedeutiche alla nomina del personale scolastico, almeno fino alla mezzanotte di lunedì 23 agosto".



Anche i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Gilda degli insegnanti, Snals e Anief hanno chiesto un potenziamento del sistema e una proproga dei termini, prevista per domani, 21 agosto 2021.