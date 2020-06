Scuola, ok alle linee guida. Tutti in classe il 14 settembre

Tutti in classe il 14 settembre. Il premier Giuseppe Conte e la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina hanno presentato, con l’ormai consueta formula della conferenza stampa, le linee guida per la ripartenza della scuola.

“Abbiamo coinvolto tutte le anime del mondo della scuola per scrivere le ‘regole’ che ci consentiranno di far tornare gli studenti in classe in massima sicurezza. Chiudere le scuole è stata una scelta molto sofferta e che ci ha fatto male", ha detto il Presidente del Consiglio. "Anche confrontandoci con il Comitato tecnico scientifico abbiamo preso questa decisione, consapevoli che fosse quella in grado di mettere in sicurezza alunni e famiglie nel momento dell'emergenza. La didattica a distanza è stata una questione di necessità e ci siamo subito impegnati, con risorse ad hoc, per sostenere studenti e famiglie con pc, tablet e connessioni. Siamo consapevoli che non eravamo preparati e che abbiamo imposto grandi sforzi ai ragazzi, chiusi in casa, e ai loro genitori. Ma nessuno deve dubitare che la scuola è al centro della politica di Governo".

"Abbiamo stanziato un ulteriore miliardo - ha detto Conte - per avere una scuola più moderna, sicura e inclusiva. Nel Recovery Found, poi, un importante capitolo sarà dedicato all’istruzione. Dopo l’emergenza vogliamo investire nei percorsi di formazione, per contrastare la dispersione scolastica e investire in competenze digitali. E in futuro, non vogliamo più le classi pollaio”, conclude Conte.

“Le linee guida sono un momento importante. Le abbiamo condivise con tutto il mondo della scuola. Sono immediatamente operative e ci sono le risorse per metterle subito in pratica”, ha detto il ministro Azzolina. “Un miliardo in più è tanto, se pensiamo ai tagli a cui l’istruzione è stata sottoposta in questi anni. E’ un segnale che il mondo della scuola è al centro dei nostri pensieri, perché la amiamo. Il 17 giugno per gli esami di Stato abbiamo riaperto le classi, riportando 500mila ragazzi in classe. Adesso dobbiamo riportare tutti a scuola. Dal 1 settembre scatteranno i corsi di recupero e potenziamento, poi dal 14 la riapertura ufficiale”.

“Le scuole dovranno essere pulite", ribadisce Azzolina. "Dovremo mantenere il metro di distanza. Dovremo evitare assembramenti e per questo saranno fondamentali gli ingressi scaglionati. Dovremo fare formazione al personale, ma anche ai ragazzi e alle famiglie. Avremo bisogno di spazi. Stiamo digitalizzando il più possibile il Ministero e abbiamo creato un software per capire quali sono attualmente gli spazi a disposizione. Questo strumento, al momento, ci dice che dobbiamo 'portare fuori' circa il 15% degli studenti. Si possono fare dei lavori di ampliamento, grazie all'edilizia leggera. Ma ci sono anche edifici che erano stati dismessi da poter recuperare, in tempi brevi. Stiamo pensando a una scuola nuova, più aperta e inclusiva. Dobbiamo fare formazione anche fuori dagli istituti, andando al museo, al cinema, a teatro, per fare in modo che i ragazzi respirino cultura. Quando il tempo lo consente, perché no, i più piccoli possono andare anche al parco a fare lezione".

"Naturalmente servirà più personale", spiega Azzolina. "Arriveremo fino a 50mila persone in più, assunte a tempo determinato. Poi, sulla base dei pensionamenti, assumeremo ulteriori figure, docenti e non, a tempo indeterminato. A luglio poi, grazie al cuneo fiscale, i lavoratori della scuola avranno tra i 50 e i cento euro in più in busta paga”.

“Non abbiamo mai parlato di doppi turni, né di sdoppiare le classi. Ma se hai 30 studenti assieme, non si possono valorizzare le capacità di ognuno", aggiunge ancora Azzolina. "L’Italia non si può più permettere di perdere ragazzi per strada. I numeri dovranno pian piano diminuire, già da settembre. Abbiamo situazioni molto diverse, quindi diamo una 'cassetta degli attrezzi' in modo che ogni scuola possa rispondere alle necessità. Non è escluso anche di utilizzare spazi fuori dalle scuole, in base a quanto sarà deciso a livello locale".

"I bambini delle scuole dell’infanzia, delle primarie e gli studenti con disabilità sono quelli che, assieme alle loro famiglie, hanno sofferto di più. E a settembre dovranno trovare risposte alle loro necessità. Dal primo luglio inizierò a girare tutte le scuole, per aiutare le scuole a ripartire. E’ una sfida, ma come è stato per gli esami di maturità, sono sicura che tutti assieme la vinceremo”, ha concluso Azzolina.

"Questa non è una partita del Governo", gli ha fatto eco il premier, "ma è una sfida che dobbiamo vincere insieme, con dirigenti, personale, sindacati, forze politiche ed enti locali. Lavoriamo assieme per una nuova scuola".