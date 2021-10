Scuola, più competenze al Fvg

"L'approvazione della norma di attuazione della regionalizzazione della scuola da parte della Commissione paritetica è un passaggio decisivo che consente ora l'avvio dell'istruttoria finalizzata a raccogliere i pareri dei Ministeri competenti e ottenere quindi l'approvazione finale da parte del Consiglio dei ministri". Questo il commento dell'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, a margine della seduta della Commissione paritetica Stato-Regione Friuli Venezia Giulia che si è riunita ieri per discutere dello schema di norme di attuazione in materia di istruzione non universitaria.

"Si tratta di un importante pacchetto di disposizioni perché nello schema approvato dalla Commissione paritetica si consolidano e si ampliano le competenze regionali in materia di istruzione non universitaria e si valorizzano, in particolare, il pluralismo culturale e linguistico che da sempre caratterizza il Friuli Venezia Giulia ma anche la specialità del tessuto sociale economico e produttivo della Regione", ha evidenziato Rosolen.

L'articolato è frutto di una serie di scelte ponderate e mirate che, senza mettere in discussione il primato dello Stato nella materia, attribuisce alla Regione competenze puntuali volte a una migliore organizzazione dell'offerta formativa e della rete del sistema scolastico, a una più efficace allocazione dell'organico, al rafforzamento e alla specializzazione dell'offerta formativa in connessione con le peculiarità regionali, con particolare attenzione anche alla qualità della didattica, dell'offerta formativa, dei servizi scolastici e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

"Apprendiamo con piacere che si stanno compiendo passi avanti per un maggiore ruolo della Regione nella gestione della scuola", afferma il capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo.

"È un passaggio indubbiamente importante per la nostra Regione. Sulla questione della regionalizzazione il Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia chiedeva attenzione da diverso tempo, considerato quanto una maggiore autonomia sia indispensabile per un’organizzazione ottimale di uno degli ambiti più importanti di ogni società, ossia la scuola. Accanto al nostro plauso tuttavia – conclude Moretuzzo, con il collega Bidoli – crediamo sia fondamentale che ora la Giunta regionale mantenga alta l’attenzione sia riguardo le tempistiche delle prossime fasi sia riguardo ai contenuti evitando di giocare al ribasso. La scuola è una delle partite cruciali per il futuro regionale, che passa anche per una sua ottimizzazione e quindi non possiamo permetterci ritardi o errori in una partita così importante".

"L’acquisizione del testo sulla cosiddetta regionalizzazione della scuola in Commissione paritetica è solo un primo passo di un percorso ancora lungo per portare al Fvg le funzioni amministrative ora svolte dall'Ufficio scolastico regionale. Di questo infatti si sta in questo momento parlando. Su questo tema, da parte nostra c’è sempre stata e continuerà a esserci disponibilità a un confronto non ideologico, ma focalizzato sul miglior servizio da offrire alle giovani generazioni". Lo afferma la consigliera regionale Chiara Da Giau (Pd) commentando l'approvazione preliminare da parte della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg delle richieste dell'amministrazione regionale di ottenere dallo Stato il trasferimento di una serie di competenze amministrative sulla scuola.

"Giudichiamo positivo il fatto che si proceda su quanto già elaborato nella legislatura precedente e che si possa pensare di arrivare a una definizione finalmente chiara e ufficiale di funzioni e ruoli di Stato e Regione in materia di istruzione, senza margini di interpretazione e rischi di ingerenza. È questa la condizione per riuscire a garantire una maggiore efficienza organizzativa al sistema scolastico regionale, senza tuttavia minare l’integrità nazionale che la scuola riteniamo debba continuare ad avere e senza ledere il campo di autonomia delle istituzioni scolastiche. Dall’efficienza organizzativa può dipendere senz’altro anche la qualità dell’offerta formativa dello stesso sistema". Secondo Da Giau "resta importante che ruolo e responsabilità maggiori nella gestione delle funzioni legate alla scuola da parte della Regione come istituzione più vicina al territorio, non diano adito ad atteggiamenti di chiusura, ma sappiano invece valorizzare una formazione che consenta ai nostri ragazzi di esplorare i maggiori orizzonti che il mondo attuale loro offre, nel contempo rendendo più attrattiva la nostra regione".

“Fin dall’inizio della legislatura regionale", è intervenuto Alessandro Basso consigliere regionale pordenonese di Fratelli d’Italia, "il nostro partito ha portato avanti con convinzione e tenacia il processo di regionalizzazione della scuola che, in questi giorni, ha visto compiersi un ulteriore, fondamentale paso in avanti”.

“Come gruppo consigliare, insieme a Claudio Giacomelli e Leonardo Barberio, siamo intervenuti più volte per sollecitare la risoluzione delle criticità presenti nel comparto scolastico e garantire agli studenti del Friuli Venezia Giulia, ai lavoratori e a tutta la comunità educante l'effettivo esercizio del diritto fondamentale allo studio. Ringrazio l’assessore Rosolen che si è sempre spesa in questo senso e che alla fine sta riuscendo a portare a casa questo importante risultato”.

“Solo attraverso una più ampia gamma di competenze regionali in materia di istruzione - conclude Basso - saremo in grado di migliorare la qualità didattica, ottimizzare e razionalizzare la rete del sistema scolastico, nonché offrire un’offerta formativa che tenga conto e valorizzi anche le specificità regionali sia dal punto di vista culturale che economico e territoriale”.

"L'approvazione della norma di attuazione da parte della Commissione paritetica Stato – Regione, apre definitivamente la strada alla regionalizzazione del sistema scolastico non universitario del Friuli Venezia Giulia. Una svolta attesa da tempo e che accolgo con soddisfazione, pensando all’opportunità che viene offerta al sistema scuola della nostra Regione, per diventare autonomo e gestito da un’Amministrazione che conosce le peculiarità del proprio territorio, creando in questo modo i presupposti per un ammodernamento del sistema e, in prospettiva, per una crescita anche sociale", così il consigliere regionale Giuseppe Sibau, presidente della VI commissione (istruzione e formazione).

"Spero che a Roma si possa raggiungere l’approvazione finale e mi auguro che tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale si muovano a favore di tale risultato, proprio per dare ancora maggior peso e forza alla richiesta e non come già accaduto nel voto di una mozione mirata proprio al sostegno del progetto di regionalizzazione della scuola, non approvata all’unanimità".