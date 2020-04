Scuola, superare il mancato aggiornamento della graduatoria

"Per rimediare al pasticcio che costringe al rinvio dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, il ministro dell'Istruzione non deve fare altro che ammettere l'errore, presentando un provvedimento correttivo straordinario che faccia slittare la provincializzazione al prossimo triennio, consentendo la riapertura delle graduatorie con le vecchie regole", dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega.

"Ci sarà poi tutto il tempo per sviluppare il nuovo regolamento e la reingenierizzazione del sistema informativo del ministero in riferimento a graduatorie e nomine di competenza dei dirigenti scolastici. Per il presente, posto che la seconda fase della procedura (la scelta delle scuole) è già informatizzata, basterà sostituire la consegna a mano delle domande con l'invio tramite mail con allegati documenti in formato Pdf", conclude Pittoni.