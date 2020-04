Scuole guida, lavoratori e utenti dimenticati dal governo

“Le scuole guida sono sparite dai radar del governo, pur contando oltre settemila aziende, 30mila lavoratori: nessuna ipotesi sulla ripresa delle attività con conseguenze pesanti per chi opera nel settore ma anche per chi usufruisce dei servizi, dai giovani che devono prendere la patente agli autisti professionali che devono rinnovare la carta di qualificazione del conducente".

E' quanto denuncia la deputata di Forza Italia Sandra Savino in una nota.

"Si parla di decine di migliaia di persone che su un fronte e sull’altro subiscono l’incertezza. Il governo, o forse sarebbe meglio dire una delle task force, metta in agenda l’apertura delle scuole guida, prevedendo sin da subito la possibilità di affrontare la preparazione e le prove teoriche e fissi le condizioni per una ripresa in sicurezza degli esami di guida”.