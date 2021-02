Sebastiano Badin nuovo segretario Fvg di Sinistra Italiana

Il secondo congresso regionale di Sinistra Italiana si è svolto ieri online e ha visto la partecipazione degli iscritti, di alcuni ospiti politici del centro-sinistra e del M5S, nonché di alcune associazioni. A Marco Duriavig, segretario uscente, il compito della relazione introduttiva che ha rimarcato la scelta condivisa dal partito di porsi all'opposizione del governo Draghi e la necessità di costruire un'alternativa in Regione per battere il centro-destra alle prossime elezioni.

Il dibattito durante la mattinata ha coinvolto tutti i partecipanti e ha toccato i temi della lotta alle diseguaglianze e di una vera svolta ecologica per il Paese e per la nostra Regione. La linea politica espressa da Duriavig ha sottolineato le posizioni del segretario nazionale Nicola Fratoianni ed è stata poi ripresa in continuità anche dal nuovo Segretario regionale Sebastiano Badin, eletto durante l'assise congressuale.

"Dopo alcuni anni alla guida di Sel e poi di Sinistra Italiana ho inteso lasciare il testimone", ha spiegato Duriavig. "Il mio è stato un vero atto politico, convinto dell'importanza e della necessità del rinnovamento per far vivere la politica dentro un partito. Sono lieto di lasciare la segreteria regionale a Badin. Sarà in buone mani, perchè sono certo che la sua passione e quella di altri giovani che hanno iniziato a impegnarsi con noi siano delle ottime basi per rinforzare la prospettiva e le proposte della sinistra nella nostra Regione. Personalmente non mi ritiro, anzi continuerò a dare il mio contributo in tutte le forme in cui potrò essere più utile".

Badin, 28 anni della Provincia di Pordenone, è impegnato in politica dal 2012 e ha già lavorato nella segreteria con Duriavig. Dopo un passaggio di consegne all'insegna della piena condivisione dell'analisi della fase politica e delle prospettive che attendono la sinistra, il neo segretario regionale ha dichiarato: "Il mio impegno sarà quello di dare voce a tutti coloro che sono stati sconfitti da liberismo economico che ha reso il lavoro più povero e precario, la salute un diritto per pochi e il nostro pianeta a rischio collasso. Per questo abbiamo bisogno più che mai di una prospettiva eco-socialista, di una sinistra del futuro che oggi passi anche attraverso un'alternativa al governo Draghi".

Uno dei prossimi impegni del partito a livello regionale sarà anche la costruzione di un'alternativa già per le prossime amministrative, dove Sinistra Italiana Friuli Venezia Giulia lavorerà per sostenere e promuovere la costruzione di liste di alternativa sociale ed ecologica nei principali comuni della regione.

Durante il congresso, oltre al segretario, è stata eletta anche la commissione di garanzia del partito con quattro membri e l'Assemblea regionale del partito con 33 membri.