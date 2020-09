Seggi elettorali alternativi, raffica di domande nel Friuli occidentale

Raffica di richieste per trovare una soluzione alternativa agli edifici scolastici per i seggi elettorali. In questi giorni, decine di sindaci del Friuli occidentale hanno contattato la Prefettura di Pordenone per l’individuazione di siti non scolastici per ospitare le votazioni locali e quelle relative al quesito referendario di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

La preoccupazione dei primi cittadini è quella di non interrompere l’anno scolastico a pochi giorni dal suo faticoso avvio, dopo le chiusure determinate dal Coronavirus e dalle vacanze estive, garantendo a bambini e ragazzi di poter seguire le lezioni con serenità. Una situazione inedita, quella di quest’anno, che può consentire alcune variazioni temporanee.

Visto il gran numero di domande, il Prefetto vicario di Pordenone facente funzioni, Alessandra Vinciguerra, ha inviato ieri ai municipi del Pordenonese una circolare nella quale si ricordano le disposizioni di legge per l’individuazione dei seggi alternativi.

In particolare, questi devono essere allestiti in locali di proprietà comunale o pubblica, con l’esclusione per opportunità di sedi di organizzazioni partitiche, politiche e sindacali o luoghi di culto e loro pertinenze. Inoltre, palestre e palazzetti dello sport possono essere utilizzati solo se gli spazi vengono compartimentati con strutture modulari che garantiscano un accesso chiudibile a chiave per ogni singolo seggio. Per quanto riguarda le disposizioni anti-Covid, infine, gli edifici devono avere un’entrata e un’uscita separate.

Tra le domande giunte in Prefettura spicca quella del Comune di Pordenone, che nei giorni scorsi ha proposto come ultima spiaggia di allestire quasi 50 seggi nella Fiera cittadina. La questione è al vaglio degli uffici, anche ministeriali, e una risposta non verrà prima della Commissione prefettizia che si riunirà domani.