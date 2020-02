Segretari comunali 'sbloccati' dal Milleproroghe

Approvato al Milleproroghe l’ordine del giorno del deputato Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia per garantire ai piccoli Comuni l’assistenza di segretari comunali retribuiti dal Ministero dell’interno.

“Anche nel Milleproroghe abbiamo portato l’esigenza di contrastare la carenza di segretari comunali nei piccoli Comuni, esonerandoli dai relativi costi", spiega Rizzetto. "Lo abbiamo fatto chiedendo una proroga del termine per la durata del collocamento in disponibilità dei segretari comunali privi di incarico, per consentire il loro impiego nei Comuni fino a 3000 abitanti e prevedendo che il corrispondente trattamento economico sia a carico del Ministero dell’interno. Come abbiamo più volte denunciato, si tratta di una problematica molto sentita soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove circa un quarto dei Comuni in Regione sono scoperti. Premeremo affinché il governo concretizzi nel più breve tempo possibile questo impegno, altrimenti molte realtà territoriali rischiano lo stallo delle loro funzioni primarie", conclude il deputato.