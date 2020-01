Segretari comunali, lo Stato aiuterà i piccoli comuni

"Esprimo grande soddisfazione, finalmente sarà risolta un’annosa questione che crea enormi difficoltà all’andamento amministrativo degli enti locali", commenta il deputato e coordinatore Fvg di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, dopo che oggi la Camera ha votato all’unanimità (483 favorevoli su altrettanti presenti) la mozione per dare una risposta celere alla carenza strutturale dei segretari comunali.

"L’Esecutivo si è impegnato a prevedere un sostegno a carico del bilancio dello Stato alla spesa che onera i piccoli Comuni per i segretari e potenzierà gli organici anche rendendo operativo un costante raccordo dei vice segretari con i segretari titolari. Si provvederà urgentemente a riparare alle criticità che hanno determinato il blocco del già indetto corso-concorso per segretari".

"Bene l’accoglimento delle nostre richieste", prosegue Rizzetto, "ma monitoreremo affinché ogni impegno assunto dall’Esecutivo sia portato a temine. Inoltre, per rafforzare la risoluzione di tutte le problematiche legate alla mancanza di segretari comunali che è stata particolarmente segnalata in Friuli Venezia Giulia, procederemo a inserire le nostre proposte anche nel Milleproroghe attualmente in esame alla Camera".

“Il Governo ormai è pronto – afferma il Sottosegretario all’Interno Achille Variati – a modificare le attuali regole dando la possibilità, in particolare ai piccoli comuni, di ovviare alla grave carenza di segretari comunali. Saranno semplificati e ridotti i tempi di reclutamento e formazione, pur garantendo il mantenimento degli standard di professionalità necessiti. Sarà prevista la possibilità di attribuire temporaneamente le funzioni di vice segretari a dipendenti degli enti locali in possesso dei requisiti per l'accesso al corso-concorso. E saranno valutate assieme al Parlamento, in futuro, possibili forme di sostegno finanziario in favore dei piccoli comuni per la spesa dei segretari”.

“Quella uscita dall’Aula è una forte manifestazione di sensibilità da parte dei parlamentari di tutte le forze, che ringrazio, verso un’emergenza che da troppi anni pesa sulle spalle dei sindaci, territori, cittadini, e su cui il Governo sta intensamente lavorando”, conclude Variati.