Segretario comunale, Buttrio fa squadra con Pasian

Buttrio e Premariacco sciolgono la convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segretario comunale, stipulata nell’ottobre 2010 anche con il comune di Moimacco, e proseguita poi dal 2015 con il solo Comune di Premariacco. Una forma di collaborazione tra enti locali, previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), utilizzata nei vari settori in cui opera l’ente pubblico per migliorare, aggregando le forze, il servizio al cittadino.

A Buttrio la sinergia termina qui: “Purtroppo, ormai da anni, si registra la carenza cronica di un numero adeguato di segretari comunali (in regione ne mancano una sessantina)", spiega l’assessore al personale Tiziano Venturini, già sindaco, che stipulò ai tempi l’accordo con l’ex primo cittadino di Premariacco Rocco Ieracitano. "L’istituto della convenzione, quindi, risulta l’unica forma percorribile, per i piccoli e medi comuni, per poter garantire un servizio necessario per il funzionamento dell’ente”.

L’ultimo segretario comunale che, grazie alla convenzione, ha reso servizio ai due comuni è stato Stefano Soramel (dal gennaio 2016 al settembre 2019) che, per ragioni di crescita professionale, ha scelto di passare al Comune di Tavagnacco. “Negli ultimi mesi, con una situazione precaria per entrambi i comuni, abbiamo ricercato invano una soluzione comune che potesse soddisfare sia Buttrio che Premariacco, ma la carenza di segretari non ci ha consentito di arrivare a una conclusione positiva. Di qui la necessità di sciogliere la convenzione per consentire ai due comuni di trovare soluzioni alternative in maniera autonoma. Grazie alla disponibilità di Angela Spanò, Buttrio ha trovato nel Comune di Pasian di Prato un ente disponibile a sottoscrivere una nuova convenzione”.

Nel consiglio comunale straordinario del 7 febbraio si deliberà di sciogliere la convenzione con il Comune di Premariacco e di sottoscriverne una nuova con il Comune di Pasian di Prato. “Un sentito ringraziamento a Stefano Soramel - chiude Venturini -, per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi anni a favore della comunità di Buttrio”.