Semplifica Fvg approda in Aula

"Un disegno di legge che mira a ridefinire i processi di semplificazione attraverso l'istituzione di un organo di controllo, denominato Comitato permanente alla semplificazione, assieme ad altre azioni normative". Questa la definizione del ddl 79 Semplifica Fvg 2020 data all'Aula dai due relatori di maggioranza, Alessandro Basso (FdI) e Mauro Di Bert (Progetto Fvg/Ar).

"Il Comitato - evidenziano i consiglieri - avrà cadenza temporale e produrrà nuove norme per ogni specifico settore, ponendo così rimedio all'attuale disordine legislativo attraverso la presentazione di un apparato normativo semplice ed efficace. Nello specifico, avrà il compito di individuare le materie oggetto di intervento, coordinare le relative attività amministrative, promuovere e adottare specifiche direttive in materia e monitorare quanto attuato dalle singole direzioni centrali in ambito di semplificazione".

"Tutto ciò - precisano Basso e Di Bert - si è reso necessario a fronte di un quadro preoccupante in cui la stratificazione legislativa porta a una dispersione di norme della stessa materia all'interno di altrettante leggi. Sono perciò necessarie norme che siano composte da pochi articoli e prive di difficoltà interpretative".

"Nel provvedimento in esame - spiegano - è prevista pure l'istituzione di una legge di semplificazione annuale, unico contenitore del processo di riforma e di riferimento del quadro giuridico e amministrativo regionale . Intervenendo nell'ambito dei procedimenti amministrativi, il ddl 79 impegna inoltre l'Amministrazione ad avviare un processo di standardizzazione degli atti e della documentazione, congiuntamente a una semplificazione delle procedure amministrative, oltre alla creazione e unificazione delle banche dati".

"In tal modo - concludono Basso e Di Bert - auspichiamo di abbattere la distanza tra istituzioni pubbliche, cittadini, imprese e associazioni, in un'ottica di riduzione di costi e tempi, diminuendo la burocrazia che ormai ha assunto le vesti di una piaga sociale. Il tutto rinviando i prossimi interventi di semplificazione settoriali a ulteriori atti che, d'ora in poi, saranno inseriti nel corpo delle leggi di semplificazione annuali".

"Una semplice legge cornice, piuttosto vuota di contenuti, molto utile per pubblicizzare una presunta azione modernizzatrice della Giunta regionale ma priva di ricaduta pratica immediata". Così il relatore di minoranza, Roberto Cosolini (Pd). "Sarebbe importante capire - riflette Cosolini - che fine faranno le proposte di modifica contenute nel precedente ddl e ora accantonate, visto che si trattava di questioni molto impattanti su argomenti rilevanti come, ad esempio, la tanto annunciata soppressione dell'Ente regionale patrimonio culturale (Erpac) e il conseguente riaccentramento delle sue funzioni presso la direzione regionale competente".

"In sostanza - sottolinea l'esponente dem - tutti i provvedimenti di modifica legislativa non inseriti nella manovra di bilancio sono stati accantonati per futuri interventi. Chissà - si chiede Cosolini - se finiranno in una legge di manutenzione o di semplificazione".

"La finalità in sé potrebbe anche essere considerata positivamente - commenta Cosolini - se non fosse che dover legiferare per istituire il Comitato permanente alla semplificazione, così come per dare un incarico al direttore generale di produrre modelli standardizzati da utilizzare nei procedimenti amministrativi con soggetti pubblici o privati e nelle procedure di concessione di contributi e incentivi, nonché per realizzare delle banche dati tramite un Portale unico Fvg, appare francamente ridondante ed eccessivo. Per queste cose - sostiene il consigliere Pd - sarebbe stata sufficiente una semplice delibera di Giunta".

Il relatore ha quindi fatto presente che il Regolamento di organizzazione prevede già delle modalità per coordinare l'attività amministrativa e migliorarne l'efficacia, oltre a un Comitato di direzione che assomiglia molto al costituendo Comitato di semplificazione. "Bastava specificare meglio i suoi compiti - asserisce Cosolini - i suoi compiti e aggiornare le fattispecie di intervento e le materie su cui agire.

"Se davvero la semplificazione del corpus normativo regionale non è più rinviabile - incalza l'esponente Pd - ci si aspettano proposte concrete e non solo norme di tipo programmatorio o semplici modifiche legislative dipendenti dalla volontà della Giunta regionale del momento. Inoltre, prevedere una legge di semplificazione annuale è una forzatura dal puro significato propagandistico perché una legge annuale di manutenzione sarebbe poco vendibile dal punto di vista comunicativo. Vedremo alla prova dei fatti - conclude Cosolini - come e se verrà emanata una legge di semplificazione entro il 30 aprile di ogni anno".

"Un disegno di legge di semplificazione che, dopo una stesura con 60 articoli, ne contiene solo 9; che prevede l'istituzione di un Comitato sfidando il detto gestionale se vuoi insabbiare qualcosa, fai un comitato; che dice che si farà una legge annuale in tema di semplificazione quando esiste già una legge di manutenzione e poi non si sa cosa accadrà se tale previsione non sarà rispettata; che cita utenti autorizzati senza spiegare chi siano". Furio Honsell (OpenFvg), secondo relatore di minoranza per l'Aula, liquida con ironia il disegno di legge 79 Semplifica Fvg 2020 e pone alcune domande, tra le quali perché non venga detto che cosa si intende per semplificazione e quali siano le metodologie che si vogliono applicare.

"Si sarebbe potuta esplicitare o perlomeno chiarire la differenza tra semplificazione e delegificazione", afferma il consigliere, avanzando delle proposte: definire una procedura per introdurre punti unici di accesso ai servizi per i cittadini, che tanto si lamentano nel dover duplicare i contatti con l'Amministrazione per una stessa pratica; fare un osservatorio per misurare quantitativamente alcuni indicatori che esplicitino le ridondanze amministrative, i cortocircuiti e le circolarità; impegnarsi ad emanare testi unici in varie materie. Come Open-Sinistra Fvg, Honsell presenterà in via collaborativa alcuni emendamenti in tal senso.

"I cittadini chiedono semplificazione e questa Giunta regionale - chiosa l'esponente di opposizione - potrà dire di avere addirittura fatto una legge sulla semplificazione. Ma è una legge emblematica della peggiore pratica di governo, quella che inganna i cittadini con le parole perché c'è solamente un titolo, il contenuto manca del tutto".