Senato, anullato con un 'blitz' il taglio dei vitalizi

La Commissione Contenziosa del Senato ha annullato la delibera dell'Ufficio di presidenza che aveva deciso il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. La decisione riguarda solo il Senato e non tocca, invece, gli ex deputati, ma l'iter potrebbe avere un seguito in quanto Palazzo Madama potrebbe ricorrere contro la scelta della Commissione.

"Per il Pd è politicamente inaccettabile il blitz della commissione presieduta dal forzista Caliendo. Si reintroduce la stortura dei vitalizi che hanno contribuito ad allontanare la politica dalla vita dei cittadini: da raddrizzare al più presto. Rinvio al mittente le insinuazioni dell'on. Meloni e le ricordo tra l'altro che, da presidente Pd del Friuli Venezia Giulia, ho abolito i vitalizi in Regione, tra i primi in Italia". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, commentando la decisione della Commissione Contenziosa del Senato di annullare la delibera sul taglio dei vitalizi, e replica alla leader di Fdi Giorgia Meloni, per la quale il suo partito era contrario ai vitalizi mentre i dem "sono favorevolissimi".