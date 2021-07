Senato, ok al voto per i 18enni

Anche i 18enni potranno votare per il Senato. Con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astensioni, è stato approvato dal Senato, in seconda deliberazione, il ddl costituzionale 1440-B che modifica l'articolo 58 della Costituzione, ampliando la platea elettorale.

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione in via definitiva della riforma costituzionale che concede ai diciottenni il diritto di voto anche per il Senato" afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), aggiungendo che "si tratta di un primo tentativo di riequilibrio nella rappresentanza, dopo il dissennato taglio lineare dei parlamentari".

"Può essere un utile strumento - aggiunge Honsell - per responsabilizzare i giovani alla vita pubblica e riconoscere il loro rinnovato protagonismo civile e sociale. Come è emerso in tempi recenti attraverso la vivacità del Movimento Fridays for future e delle 6000 sardine, nonché la passione con la quale le giovani generazioni seguono il dibattito contro le discriminazioni e l'omobitransfobia".