Senato, protesta della Lega contro il Ministro Azzolina

Dopo i no del Governo agli ordini del giorno presentati dalla Lega alla Camera al decreto Rilancio per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato e per l'avvio di corsi di specializzazione per chi lavora sul sostegno, nel pomeriggio il ministro Lucia Azzolina è stato contestato dal gruppo della Lega in occasione del Question Time al Senato.

"Il no ai nostri ordini del giorno, chiarisce una volta per tutte che avere tutti gli insegnanti titolari in cattedra a settembre e i corsi di specializzazione per chi si occupa di ragazzi con difficoltà (pur a carico dei docenti interessati) non sono priorità della maggioranza M5S, PD, LeU e Italia Viva", dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile del dipartimento Scuola della Lega.