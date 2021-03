Serena Pellegrino nella segreteria nazionale di Sinistra Italiana

Sinistra italiana del Friuli Venezia Giulia esprime soddisfazione per l’elezione di Serena Pellegrino nella segreteria nazionale del partito. Ieri si è riunita per la prima volta la nuova Direzione Nazionale di SI: all’ordine del giorno l’elezione della Segreteria che dovrà affiancare Nicola Fratoianni nell’attività di strutturazione del partito Sinistra italiana anche come forza di opposizione al Governo delle larghe intese.

Grazie all’elezione dell’architetto Serena Pellegrino, parlamentare nella scorsa legislatura e vicepresidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, anche il Friuli Venezia Giulia è rappresentato nella nuova segreteria.

Sinistra Italiana, forza ecosocialista che considera la giustizia ambientale al pari della giustizia sociale, pone come prioritaria la questione relativa ai cambiamenti climatici legata anche al contrasto dell’attuale sistema economico che sfrutta sia le persone che l’ambiente. La lotta alle ecomafie attraverso una concreta transizione ecologica che non preveda soluzioni improvvisate, o peggio di mero interesse economico, è una delle più importanti sfide dei prossimi anni. La decarbonizzazione, la tutela dell’ambiente dalla morsa del cemento, lo sfruttamento delle risorse ambientali, l’utilizzo smodato delle energie fossili sono solo alcuni degli obiettivi che non si risolvono con il greenwashing governativo.

“Proseguo convintamente il mio impegno in Sinistra Italiana - dichiara Serena Pellegrino - per promuovere un modello equo di società, attraverso un progetto che abbia una visione ecosistemica, dove tutte le parti concorrono al benessere di chi abita questo pianeta, unica casa comune che possediamo, contro ogni sfruttamento che genera business per pochi. Il Green New Deal è il nuovo affare verde, il rametto ecologico sull’albero marrone dell’industria. La conversione ecologica dell’economia e della società richiede una totale inversione. Se non lo progettiamo noi ora, saremo costretti domani ad assecondare le forzate richieste di Madre Terra. Ma quella volta potrebbe essere troppo tardi”.

Sinistra Italiana Fvg esprime profonda soddisfazione per la elezione di Serena Pellegrino ed è pronta a lavorare di concerto sulle grandi sfide ambientali presenti anche in regione.