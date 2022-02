Sergio Gorjan nuovo presidente della Corte d'Appello

Un ritorno a casa, per il nuovo presidente della Corte d'Appello di Trieste, Sergio Gorjan, di rientro da sei anni alla Corte di Cassazione di Roma e che è stato ricevuto dal presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, per un saluto istituzionale volto a ribadire i ruoli delle rispettive realtà rappresentate. Il tutto all'insegna della cordialità e dell'informalità, lasciando quindi spazio anche a comuni ricordi in particolare legati alla Sardegna piuttosto che a Venezia.

Se, infatti, Gorjan ha vissuto a Lanusei per un lustro, Zanin si è recato più volte in Sardegna dove, tra l'altro, ha potuto stringere un rapporto amichevole con la comunità istriana che si è insediata a Fertilia. Quanto a Venezia, i due presidenti hanno scoperto di aver frequentato le stesse zone, Gorjan da presidente della Corte d'Appello e Zanin come studente di architettura all'università Iuav.