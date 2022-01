Sergio Mattarella rieletto alla Presidenza della Repubblica

Sergio Mattarella è stato rieletto alla Presidenza della Repubblica. Il bis del Capo dello Stato in aula è stato salutato da un lungo applauso al raggiungimento della soglia di 505 voti, a spoglio ancora in corso.

La proclamazione poco prima delle 21, con la lettura, da parte del Presidente della Camera Roberto Fico, dei risultati dell'ottava votazione. Su 983 votanti, il Presidente Mattarella ha ottenuto 759 preferenze, superando, quindi, ben oltre la maggioranza assoluta (637 voti) e anche l'esito dell'unico 'bis', quello di Giorgio Napolitano (738 voti). Mattarella è il secondo Presidente più votato dopo Sandro Pertini, che nel 1978 ottenne 832 preferenze.

Carlo Nordio, sostenuto 'in dissenso' da Fratelli d'Italia, ha conquistato 90 preferenze (ben di più, quindi, dei Grandi Elettori del partito di Giorgia Meloni, ndr), Nino Di Matteo 37, Silvio Berlusconi 9, Elisabetta Belloni 6 e Mario Draghi 5. Al termine della comunicazione, l'emiciclo ha salutato la rielezione con un altro, lungo applauso.

Quindi, Fico e la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sono saliti al Colle per comunicare al Capo dello Stato il risultato.

"Ringrazio i Presidenti del Senato e della Camera", sono state le parole del Capo dello Stato, subito dopo la comunicazione del risultato. "Desidero ringraziare per la fiducia espressa nei miei confronti i parlamentari e i delegati regionali. I giorni difficili trascorsi per l’elezione, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, economico e sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi e devono prevalere su altre considerazioni e prospettive personali differenti, con l'impegno d'interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini" ha dichiarato Mattarella.

IL FILM DELLA GIORNATA. La ricandidatura di Mattarella era arrivata in tarda mattinata, dopo l'intesa nel vertice di maggioranza, al termine di una settimana nella quale non si sono trovate 'ampie convergenze' su altri nomi. I capigruppo sono così saliti al Quirinale per chiedere la disponibilità al Presidente uscente, che si è messo al servizio del Paese, dicendo, a quanto riferito dalla presidente dei deputati dem Debora Serracchiani, "farò del mio meglio".

La soluzione nel segno della continuità è emersa dopo la 'fumata nera' anche nella settima votazione. Al Quirinale anche la delegazione dei Grandi Elettori regionali, guidata dal governatore Massimilian Fedriga, per promuovere la scelta del Presidente uscente. La fumata bianca, dunque, è attesa nell'ottava votazione, iniziata alle 16.30.

"Abbiamo chiesto un incontro al Quirinale per rappresentare le posizioni delle Regioni e dei territori", ha precisato Fedriga ai microfoni della Maratona Mentana su La7. "La gran parte dei Presidenti (ad eccezione dei tre esponenti di Fratelli d'Italia, che con Giorgia Meloni ha dichiarato il suo no al bis di Mattarella, ndr) ha chiesto di continuare a essere garante dell'unità istituzionale, fondamentale in questi anni di pandemia. Da parte delle Regioni non sono mancate le critiche ad alcune decisioni del Governo, ma non sono mai state fatte in modo strumentale".

"Mi sembra che Mattarella dimostri un'altra volta di essere un uomo dello Stato. L'ho trovato determinato e la sua ulteriore disponibilità è segno della sua grande responsabilità. Abbiamo ringraziato il Presidente per il sacrificio, per la disponibilità, sapendo che la gran parte delle Regioni chiede in questo momento stabilità per affrontare l'emergenza pandemica ed economica", ha aggiunto Fedriga al termine dell'incontro al Quirinale.

"Siamo in un momento complicato per il Paese, in cui nessuna delle due coalizioni aveva una maggioranza sufficiente per essere autonoma nell'elezione del presidente della Repubblica, e in una settimana siamo giunti a una soluzione sicuramente di garanzia per tutti".

"Il dato di fondo è che gli italiani amano questo Presidente e da lui si sentono profondamente rappresentati, a prescindere dai tanti significati che possiamo attribuire al consenso che in Parlamento si è consolidato intorno a Mattarella. La coralità di questo sentimento è salita dal Paese ai grandi elettori", afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd). "L'accento va posto su tutti gli aspetti positivi di questa convergenza che - aggiunge la senatrice del - il Pd ha contribuito a costruire e che permette di tornare con pieno impegno e operatività ai problemi concreti del nostro Paese".

"I fatti di questi giorni dimostrano che per il Quirinale le forzature non servono a nulla e che sono necessarie serietà e impegno nel trovare soluzioni condivise. In un Parlamento composto da minoranze dove nessuno, da solo, ha la maggioranza, il centrodestra ha narrato per mesi come la scelta del Presidente spettasse a loro, mentre il Pd ha fin da subito chiarito che il metodo da utilizzare non potesse essere che quello della condivisione del nome, per arrivare a convergenze senza fughe in avanti, come invece hanno fatto altri. L'aver ascoltato il sentire comune ha portato una buona parte dei grandi elettori a suggerire ai leader come il punto di svolta stia nel nome di Mattarella", sono le parole del consigliere regionale Sergio Bolzonello (Pd), in questi giorni a Roma impegnato come grande elettore per l'elezione del Presidente della Repubblica.

"Dall'ottava votazione che inizierà a breve non usciranno vincitori o vinti, ma semplicemente la conferma di un metodo vincente. È proprio questo che ha portato il Pd a cercare sempre una strada scevra da protagonismi e personalismi, tenendo una coerenza di comportamento e di toni rispettosa di tutti coloro che siedono nel Parlamento della Repubblica italiana. Siamo orgogliosi di aver così servito il Paese e accogliamo con entusiasmo la volontà della maggioranza del Parlamento di convergere sul nome di Sergio Mattarella".

Dal suo canale social, lo aveva anticipato già giovedì scorso: per Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale e uno dei tre Grandi Elettori del Friuli Venezia Giulia con Fedriga e Bolzonello, un Mattarella bis era assolutamente plausibile dato quanto stava accadendo a Montecitorio da inizio settimana. "È una soluzione che non fa né vincitori né vinti - commenta lui stesso da Roma, alla chiusura dei giochi - perché si va nella continuità, mettendo in sicurezza la legislatura e con essa tutte le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mattarella è comunque una figura politica, perciò non c'è stata un'abdicazione totale ai tecnici visto che già lo è il Capo del Governo".

Il presidente non nasconde la debolezza politica dimostrata nel non saper trovare una sintesi nella scelta del Capo dello Stato, "ma quanto accaduto era nelle cose: una soluzione politica non si sarebbe trovata perché alle proposte del Centrodestra c'erano i veti del Centrosinistra e quest'ultimo non ha avuto neppure la forza di proporre alcun nome".

Un errore, poi, "proporre la presidente Alberti Casellati senza avere una convergenza tale sui numeri che desse la speranza che il suo nome passasse, oltre al fatto che si è così sancita l'impossibilità del Centrodestra, pur maggioranza relativa del Parlamento e maggioranza nel Paese, di poter decidere un nome".

"La scelta fatta nel segno della continuità - commenta ancora Zanin - consente di iniziare a pensare a come condurre la partita delle elezioni politiche che si terrà il prossimo anno. Si fosse concretizzata l'ipotesi di Draghi al Colle, si sarebbe aperto un grossissimo problema sul Governo dato che solo lui è in grado, con la sua autorevolezza, di tenere insieme le attuali forze politiche, di fare sintesi tra loro. Perciò si sarebbe dovuti andare a elezioni, cosa che magari Fratelli d'Italia avrebbe voluto ma non gli altri. Oltre che, non dimentichiamolo, la perdurante difficile situazione che stiamo vivendo responsabilmente non ci consente di avere ancora per quest'anno delle elezioni".

"Il dado è finalmente tratto, il Paese avrà garantito ciò di cui ha più bisogno: stabilità, continuità e competenza, tutte qualità imprescindibili davanti alle sfide che ci attendono. Un approdo a cui siamo giunti con modalità fuori dal tempo e dalle necessità degli italiani. Si poteva e si doveva giungerci prima e meglio, con maggior realismo, meno bizantismi politici ed evitando di bruciare per pressapochismo autorevoli personalità. Ora, anche grazie al ruolo determinante di Forza italia, sono stati sciolti i nodi: archiviamo questa dimenticabilissima settimana e riannodiamo i fili per uscire dalla crisi sanitaria ed economica e portare a terra il Pnrr", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“Dopo irresponsabili prove di forza e di parte, dopo fantasiosi nomi a getto continuo da parte della Lega, la scelta e la disponibilità del presidente Mattarella rimettono al centro il senso delle Istituzioni e le priorità del Paese. Questo chiedeva il Pd fin dall’inizio e rileviamo con soddisfazione che ora su questo concorda anche il presidente Fedriga”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l’accordo delle forze di maggioranza su Sergio Mattarella. “Ora con Draghi un Governo ancora più forte e incisivo – aggiunge Shaurli – che lavori con Regioni e Comuni per il rilancio dell’Italia e per le esigenze e le difficoltà che ogni giorno affrontano i cittadini”.

"I migliori auguri per il nuovo mandato al Presidente Mattarella! Un Presidente che ha saputo dare lezioni di autentica politica per i sette anni trascorsi al Quirinale a tutti e tante e ne dovrà dare ancora ad un Parlamento, che alla fine ha saputo solamente scegliere di non scegliere. Mi auguro che il Parlamento l'abbia fatto per garantire maggiore stabilità al nostro Paese, invece che solamente alla propria. Parlamento che ricordo volle improvvidamente ridursi nel numero meno di due anni fa, e che adesso auspichiamo vari una legge elettorale che non sia di garanzia solo per i più forti", così Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.

"Soltanto la straordinaria disponibilità del presidente Mattarella ha permesso di superare una situazione che stava diventando imbarazzante per il Parlamento e per la credibilità del Paese a livello internazionale". Così la nota di Francesco Russo, consigliere regionale del Pd e vicepresidente dell'Assemblea.

"L'affetto degli italiani da oggi sarà, se possibile, ancora più grande - è la certezza dell'esponente dem - per chi ha accettato di guidare lo Stato nei prossimi sette anni, dimostrando ancora una volta la differenza fra chi ha sempre interpretato la politica come servizio alla comunità e alle istituzioni e i troppi protagonisti che in questi giorni hanno pensato soltanto a piccoli e sterili protagonismi personali".

"Ora spetta a tutti coloro che ricoprono ruoli pubblici - ammonisce Russo - essere all'altezza della testimonianza del presidente Mattarella. Le parole di stima e di gratitudine di queste ore, come quelle espresse nei giorni della scomparsa di David Sassoli, non siano di circostanza ma spingano tutti noi a misurarci con uno stile personale e istituzionale che siamo chiamati a imitare per quanto possibile nella quotidianità del nostro lavoro istituzionale a favore del bene comune".

Presidente Draghi: "La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato". #Quirinale — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) January 29, 2022

“In 🇮🇹linea più breve tra 2 punti è arabesco” (E. Flaiano). Siamo giunti a finale migliore per vie contorte. Finale che porta firma di #Berlusconi, decisivo nel metter davanti interesse del Paese e nell'avallare riconferma #Mattarella. Questa la differenza tra statisti e politici pic.twitter.com/LHW0KygJWd — Franco Dal Mas (@FrancoDalMas8) January 29, 2022