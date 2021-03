Serracchiani in lizza come Capogruppo del Pd alla Camera

Si voterà martedì, come annunciato da Graziano Delrio, per eleggere la nuova capogruppo del Pd alla Camera. Candidate Debora Serracchiani, già presidente della Regione Fvg, e Marianna Madia. Il capogruppo Delrio ha fatto un passo indietro, come richiesto dal segretario Pd, Enrico Letta, per consentire l'elezione di capigruppo donna, sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama.

Per il Senato è stata eletta all'unanimità Simona Malpezzi. "Sono grato a Debora Serracchiani e a Marianna Madia per la loro disponibilità" ha commentato Delrio al termine dell'assemblea dei deputati dem.