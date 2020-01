Serve un'Agenzia per la prevenzione degli incidenti

"La sicurezza stradale deve rappresentare una priorità per il Fvg e per tutto il territorio nazionale. E perché ciò avvenga sono fondamentali gli approfondimenti come la ricerca presentata stamani in Regione. Per affrontare il problema ho presentato una proposta di legge che, tra gli obiettivi, mira a istituire, sul modello di altri Paesi europei, un’agenzia nazionale per la prevenzione degli incidenti stradali che coinvolga le migliori competenze tecnico-professionali sul tema. Un modello che ad esempio in Austria ha contribuito a una riduzione del 20% nel corso degli ultimi venti anni”. Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, plaudendo alla ricerca “Sicurezza stradale” dell’ingegnere Cristina Fumo, presentata stamani in Regione, con introduzione dell’assessore ai Trasporti Graziano Pizzimenti, e realizzata grazie al contributo di Fvg Strade, Regione e della famiglia di Luca Sussich, vittima di un incidente stradale causato da un automobilista che viaggiava in contromano.

“C’è ancora troppa sottovalutazione del problema. Non possiamo far finta di niente davanti a dati preoccupanti: nel 2018 nella nostra regione si sono verificati 3351 incidenti stradali, con 77 morti e 4537 feriti. Nel 2018 si sono verificati in Friuli Venezia Giulia 3.351 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 77 persone e il ferimento di altre 4.537. Un aumento delle vittime in controtendenza rispetto ai dati nazionali. Senza contare il costo sociale pari a 344 milioni di euro”, conclude Novelli.