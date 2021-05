Serve uno sguardo lungo

Quando, tra non molto, la pandemia allenterà la sua morsa serviranno sguardi lunghi per rendere concreto il rilancio. È quanto suggerisce alla politica, a partire dal suo partito del cuore, Lodovico Sonego. Con una laurea in filosofia in tasca, il politico pordenonese inizia la sua carriera nel 1978 per arrivare dieci anni dopo in Consiglio regionale dove sarà nominato più volte assessore. Conclude l’attività nel 2018 da parlamentare, iniziando tra le fila del Pd e concludendo in quelle di Articolo Uno.



Cosa fa lei oggi?

“All’età di 65 anni faccio felicemente il pensionato”.



Guardi che è ancora giovane…

“Per questo continuo a fare danni, ovvero a dire, di tanto in tanto, quello che penso”.



E chi la ascolta?

“Credo che qualcuno lo faccia, perché cerco di proporre riflessioni frutto di lunghi ragionamenti. Per questo penso di conquistare un filo di attenzione”.



“La questione della minoranza nazionale slovena, confermando l’importanza di una sua rappresentanza in parlamento, ma anche mettendo in guardia rispetto alla proposta di istituire un seggio garantito. E poi il tema della politica economica del Friuli-Venezia Giulia rispetto alla quale non vedo uno sguardo lungo a sufficienza. Questo mi pare il maggiore punto debole della giunta Fedriga”.“Con Massimiliano Fedriga la Regione ha definitivamente rinunciato ad avere un ruolo internazionale, interrompendo un percorso iniziato tanti anni fa con la lungimirante strategia Alpe Adria ideata da Adriano Biasutti”.“Prima cosa avere un po’ di idee. L’amministrazione regionale durante la pandemia giustamente si è caratterizzata per interventi di ristoro, ma se Dio vuole questa fase sarà presto superata e andrà intrapresa una rigorosa politica di sviluppo. Non bisogna però attendere: mentre si cerca di rimanere vivi bisogna già preparare le prossime azioni strutturali”.“Devo dire che Trieste ha le idee giusto grazie al caso e non a scelte precise, perché si trova nel posto giusto al momento giusto. Però, il Friuli deve capire che Trieste, cioè il suo porto, è di tutti e non solo dei triestini”.“Il Friuli è il retroporto naturale del sistema Alto Adriatico, comprendente anche Monfalcone e Porto Nogaro. Peccato che non sa di esserlo. Siamo una regione in cui per andare all’estero basta montare su una bicicletta: per sfruttare questa posizione privilegiata ci deve essere una politica estera dell’Italia e della Regione”.“Sono uno dei fondatori del Pd del Friuli-Venezia Giulia, che rappresenta la grande scommessa della mia vita. Nel 2017 ho partecipato alla scissione di Articolo Uno, con l’impegno di rientrare alla fine del Renzismo, cosa che farò”.“A livello nazionale faccio il tifo per Enrico Letta, credo che abbia visione. In chiave locale penso che un maggiore approfondimento interno potrebbe essere utile per costruire una alternativa al centrodestra per le Regionali del 2023. In momenti di crisi i cittadini si stringono giustamente attorno alle istituzioni e a chi le sta guidando in quel momento: guai se non ci fosse questa coesione sociale. Però, nel momento in cui metteremo il collo fuori dall’emergenza tornerà l’attenzione ai temi strutturali. È per questo che il mio campo politico deve maturare uno sguardo lungo, a partire proprio da economia e rapporti internazionali”.