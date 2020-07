Servizi demografici, Fiume Veneto approva il piano di riordino

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato un piano di riordino degli attuali diritti di segreteria e di ricerca che per il rilascio di atti e certificati da parte dei servizi demografici.

“Siamo intervenuti per razionalizzare e semplificare i diritti di segreteria che il cittadino versa abitualmente allo sportello per il rilascio di certificati. Spesso si tratta di singole somme molto modeste, quali i 52 centesimi per il diritto per l’emissione di certificati, atti di notorietà, autenticazione di firme e di copie, o i 26 centesimi nel caso in cui vengano emessi certificati e altri atti per i quali la legge ammette l’esenzione dall’imposta di bollo. Era inoltre necessario provvedere ad arrotondare gli importi al centesimo, retaggio del cambio lira-euro.



Dal primo agosto 2020, abbiamo quindi deciso di rendere esenti tutti i certificati in carta semplice o in bollo, mentre sarà arrotondato all’euro intero, superiore o inferiore, quanto dovuto per le altre tipologie di documento, come ad esempio i certificati storici con ricerca d’archivio o il rilascio della carta d’identità.



Con questa operazione andremo a semplificare l’attività dello sportello, con miglioramento sia dell’efficienza che della rendicontazione, e un notevole risparmio dei tempi di lavoro.

La riduzione gli scambi di denaro contante, inoltre, permetterà la diminuzione del rischio da contagio da Covid-19.



Grazie all’eliminazione della riscossione di pochi centesimi, il cittadino si vedrà agevolato per lo snellimento delle procedure e per la riduzione dei tempi per l’espletamento delle pratiche. Eliminando il balzello, sarà incentivato e favorito il rilascio della certificazione on-line, riducendo la necessità dell’utente di accedere fisicamente agli sportelli”.