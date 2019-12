Servizi migliori con il nuovo Tpl

"Il nuovo trasporto pubblico locale rappresenta una sfida importante per il Friuli Venezia Giulia. Adesso la direzione è chiara e i tempi sono, finalmente, certi per tutte le aziende coinvolte e che hanno dato vita a Tpl Fvg. Questo significa poter fare investimenti, dare sicurezza ai lavoratori nel medio periodo e migliorare i servizi per i cittadini della nostra regione". Con queste parole il governatore, Massimiliano Fedriga, ha portato i saluti dell'amministrazione regionale nel corso dello scambio di auguri fra i vertici e il personale di Trieste

Trasporti e le autorità.

"Il trasporto pubblico garantisce un diritto fondamentale come quello alla mobilità. Un servizio che da quest'anno gli studenti - ha ricordato Fedriga - potranno utilizzare scontato del 50 per cento non soltanto per le linee extraurbane ma anche per quelle urbane. La speranza è di poter ampliare, in futuro, questa misura anche ad altre categorie di persone".

"Trieste Trasporti è una vera e propria eccellenza in questo settore, in grado di offrire un servizio di qualità grazie a un parco mezzi che - ha sottolineato il governatore - non solo è il più moderno in Italia, ma è anche uno dei più avanzati a livello europeo".

"Vi auguro che nel 2020 - ha detto infine Fedriga rivolgendosi ai vertici e al personale della Trieste Trasporti - sappiate affrontare le sfide che avrete davanti. Il fallimento fa parte della vita. Solo chi sa superare le difficoltà e le sconfitte, può rialzarsi e guardare con fiducia al futuro".

All'evento, che ha visto anche la premiazione dei dipendenti di Trieste Trasporti con maggiore anzianità di servizio e l'inaugurazione di una prima parte della nuova flotta aziendale, hanno preso parte anche gli assessori regionali Graziano Pizzimenti (Infrastrutture), Pierpaolo Roberti (Sicurezza) e Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente).