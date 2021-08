Sfalci e pulizia dei canali a Magnano

L'assessore comunale di Magnano in Riviera Alessandro Revelant, in accordo con tutto il gruppo consiliare, risponde alle segnalazioni tramite social sulla questione degli sfalci e della pulizia canali.

"Per quanto concerne la pulizia dei canali, l'anno scorso è stato fatto un investimento di 40.000 mila euro su quelli classificati di più pericolosi ovvero di classe 5, perchè questa non veniva effettuata da oltre cinque anni", ricorda Revelant. "Prossimamente saranno avviati ulteriori lavori, con fondi stanziati nell'ultima variazione di bilancio, per continuare questa operazione di ripristino e salvaguardia del territorio tra cui in primis rio Mezzalina di categoria IV, rispondendo anche alle segnalazione ai nostri uffici dagli interessati che sono stati informati dei programmi".

"Abbiamo supportato i concittadini nelle loro richieste d'intervento su canali demaniali di competenza regionale. Infine, siamo in attesa di un nuovo contributo regionale per continuare nell'operazione di bonifica del territorio che, come tutti sapranno, ne è interamente circondata. Un'attenzione che solo negli ultimi due anni ha visto il concretizzarsi di attività".

"Per quanto concerne lo sfalcio delle strade sarà effettuato la prossima settimana", precisa l'assessore. "Purtroppo, come tutti sapranno, l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in aree pubbliche o aperte al pubblico è severamente vietato dalla legge, perciò risulta necessario effettuare il taglio meccanicamente, cosa che è stata già fatta un mese fa su tutto il territorio con un appalto esterno".

"La natura non si ferma e stagioni caratterizzate dal alternarsi di pioggia/sole non fa che agevolare la crescita erbacea repentina. Pertanto è importante comprendere che nonostante si è consapevoli del problema, non è possibile eseguire lo sfalcio ogni mese perchè avrebbe un costo esorbitante per le casse comunali, soprattutto in considerazione del fatto che si è scelto di non introdurre l'addizionale Irpef e la Tasi che la maggior parte dei comuni applicano. Imposte che rappresenterebbero anche per Magnano un'entrata di parte corrente che permetterebbe maggiori spese".

"D'altro canto il numero ridotto degli operai comunali non permette nemmeno il loro utilizzo esclusivo per tali attività perchè devono svolgere numerose altre mansioni dimostrando sempre competenza e disponibilità. Le modifiche normative introdotte alla disciplina dei cantieri lavoro ha inoltre escluso la scelta dei collaboratori esterni in quanto vincolata da elenchi prestabiliti. Dopo la recente esperienza si è deciso, in accordo con gli uffici, che tali figure sono risultate più un problema che una soluzione".

Il sindaco Roberta Moro aggiunge: "L'attenzione agli sfalci ci vede impegnati in soluzioni alternative ma il problema delle crescita dell'erba sui marciapiedi riguarda tutti i comuni e non lascia indenni dalle critiche le diverse amministrazioni, nonostante le difficoltà siano le medesime. I sindaci vengono ingiustificatamente messi sotto attacco per una noncuranza del territorio. Se non è possibile utilizzare fitosanitari in quanto dannosi all'ambiente - se non con appositi patentini - e considerato che le operazioni di pulizia meccanica, oltre ad essere onerose non sono risolutive, le amministrazioni sono costrette a razionalizzare i costi per gli appalti esterni se non hanno la fortuna di avere una pianta organica sufficiente alla gestione del territorio".

"Le osservazioni legittime dei cittadini sono alla nostra attenzione e siamo ben disposti ai suggerimenti soprattutto se costruttivi. Chi ha maturato un minimo di esperienza amministrativa dovrebbe conoscere il complesso meccanismo della burocrazia pubblica ma certe volte si fa finta di non ricordare", conclude Moro.