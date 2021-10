Sgombero del presidio 'no Green Pass', i commenti

L'intervento delle forze dell'ordine per lo sgombero del porto di Trieste di questa mattina ha suscitato numerosi commenti nel mondo politico.

Sulle proteste 'no Green Pass' questa mattina è intervenuto anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Pisa. "Grazie alla scienza, alle vaccinazioni, al comportamento dei nostri concittadini, alla coraggiosa scelta dell’Unione europea con grandi risorse consegnate, abbiamo di fronte a noi la possibilità, irripetibile, di rinnovare il nostro Paese. Non possiamo perdere questa occasione. Danneggeremmo duramente i giovani e le future generazioni. Dobbiamo collocarla a frutto, condurla a un buon risultato", ha detto il Presidente Mattarella.

"Per questo sorprende e addolora che proprio adesso, in questi momenti, non quando vi erano momenti con l’orizzonte oscuro, quando si temeva il crollo del Paese, ma oggi in cui vediamo una ripresa incoraggiante – economicamente, socialmente, culturalmente – in cui il Paese si sta rilanciando, proprio adesso esplodono fenomeni, iniziative e atti di violenza, di aggressiva contestazione, quasi a volere ostacolare, intercettare la ripresa che il Paese sta vivendo e che deve essere condotta a buon fine. Con fatica, con impegno, ma in maniera indispensabile. Sono comportamenti che creano allarme, o meglio, creano tristezza. Non molto allarme perché si infrangono contro la determinazione, il senso di responsabilità, il senso civico dei nostri concittadini, della stragrande parte, della quasi totalità dei nostri concittadini. Questa è la vera forza del nostro Paese: il senso civico che la nostra gente esprime, coltiva, manifesta e pone in essere".

Dure prese di posizione sono arrivate dai leader della Lega, Matteo Salvini, e di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che hanno contestato via social la decisione.

Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli #idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a #Trieste. Ma al Viminale come ragionano? — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 18, 2021

Idranti contro lavoratori in sciopero al porto di #Trieste. Lo stesso Governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati e l’assalto alla Cgil, usa gli idranti contro lavoratori che scioperano pacificamente. E i sindacati muti: https://t.co/nxTDjmtvzT pic.twitter.com/uVtOCPkzhc — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 18, 2021

"Ora spero prevalga il buon senso. Il porto di Trieste è tornato ai triestini e ai lavoratori nel pieno rispetto della legge, ma i disordini devono fermarsi e le manifestazioni rientrare nelle regole. Trieste non può diventare terreno di occupazioni illecite o di scontri fomentati da gruppi di no green pass, che ci rimandano a situazioni estranee alla città. Incredibili Salvini e Meloni che si schierano con i no green pass contro la polizia. Alle forze dell'ordine noi invece diciamo grazie, come a tutti quei portuali e quei lavoratori che hanno contribuito e aiuteranno ad alleggerire il clima". Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, commentando lo sgombero del porto di Trieste occupato dai no green pass da parte delle forze dell'ordine, e i successivi sviluppi in città.

“Dispiace vedere che si finisce sui giornali internazionali per una sparuta minoranza che ha voluto trasformare una protesta anche legittima sul Green Pass – in quanto è giusto, in un Paese democratico, poter esprimere civilmente il proprio dissenso - in un blocco delle attività economiche cruciali per il nostro Paese", commenta Ettore Rosato (Iv), vicepresidente della Camera, in un’intervista rilasciata oggi a Radio Radicale.

"Colpire il Porto di Trieste significa colpire uno dei più grandi porti d’Italia e credo che, al di là degli estremismi violenti, qualcuno abbia sfruttato per il proprio tornaconto il clamore mediatico della vicenda strumentalizzando la fragilità culturale e sociale di queste frange. Il rispetto della legge è un dovere da parte delle forze di polizia, che oggi hanno fatto il loro dovere eseguendo un preciso ordine, ovvero consentire l’accesso al porto e ai traffici internazionali serviti dal medesimo. La polizia e le prefetture fanno faticosamente il loro mestiere ogni giorno, misurando il più possibile l’uso della forza e garantendo la tutela dell’ordine pubblico, e per questo non possiamo che ringraziarli. Oltre al loro egregio lavoro, confidiamo che il numero di green pass e di vaccini effettuati aiutino il Paese a voltare pagina superando questo difficile momento".

"Le notizie che giungono dalla zona del porto sono agghiaccianti e provocano una profonda sofferenza in chi crede nella libertà per ciascuno di manifestare il proprio pensiero pacificamente e in pubblico. Non abbiamo notizia di rischi per la sicurezza collettiva tali da giustificare una reazione così violenta, con idranti e lacrimogeni, delle forze dell’ordine e quando in democrazia avvengono simili fatti è una sconfitta per tutti, a prescindere dalle opinioni di ciascuno”, si esprime così Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.

"Il nostro sostegno allo strumento del Green Pass come mezzo imperfetto ma utile per la sicurezza e la salute collettiva non ci impedisce di vedere come il livello di tensione raggiunto sia ormai pericoloso e necessiti di una ragionevolezza e una capacità di autocontrollo che non può che partire dall’autorità pubblica, al fine di evitare più gravi danni al tessuto sociale e culturale delle nostre città”.