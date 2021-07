"Bocciata anche la proposta di istituire un ufficio speciale con un commissario straordinario che si occupi solo del completamento e della manutenzione delle nostre ciclabili. Il Centrodestra non coglie la necessità di puntare sul turismo lento, sulla valorizzazione dell'ambiente e del nostro territorio".



Così, in una nota, il consigliere regionale Cristiano Shaurli (Pd), che aveva presentato, insieme al collega dem Enzo Marsilio, un emendamento all'art. 5 del ddl 141 sull'Assestamento di bilancio 2021-23 all'esame del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.



Per il consigliere dem "la bellezza del Friuli Venezia Giulia è eccezionale ma non basta, ed è controproducente decantare ai turisti infrastrutture ancora incompiute. A differenza delle migliori ciclovie europee, la nostra non è ancora una rete compiuta con chiari punti di partenza ed arrivo, e anzi ci sono continue interruzioni. Era il momento di dare assoluta priorità alle nostre ciclabili, mettendoci tutte le risorse e il personale necessari".



"Dispiace non sia stata accolta nemmeno la proposta di una nuova ciclovia strategica - aggiunge Shaurli - che colleghi orizzontalmente le zone collinari della Regione partendo da Barcis per arrivare a Gorizia attraverso Maniago, Spilimbergo, San Daniele, Gemona, Cividale e ovviamente le zone fra le più pregiate dal punto di vista naturalistico, vitivinicolo ed agroalimentare".