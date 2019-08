Si apre la crisi di Governo

Il Governo giallo-verde è al capolinea. Questa sera, al termine di una giornata convulsa, nella quale il premier Giuseppe Conte aveva annullato l'incontro previsto in mattinata con la stampa ed era salito al Colle, Matteo Salvini ha ufficializzato la crisi. "Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori", questa la nota del leader della Lega, emessa dopo il confronto, durato oltre un'ora, con Conte. "Le vacanze non possono essere una scusa per perdere tempo e i parlamentari (a meno che non vogliano a tutti i costi salvare la poltrona) possono tornare a lavorare la settimana prossima, come fanno milioni di italiani", ha aggiunto Salvini.

La replica di Luigi Di Maio è arrivata tramite il suo profilo Facebook: "Qualcuno vuole che il governo cada oggi, 8 agosto. Bene, noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro".

"Prima o poi ne paghi le conseguenze. Ad ogni modo, c'è una riforma a settembre, fondamentale, che riguarda il taglio definitivo di 345 parlamentari. E' una riforma epocale, tagliamo 345 poltrone e facciamo risparmiare agli italiani mezzo miliardo in 5 anni. Soldi che possono essere usati per le scuole, gli ospedali, le strade e non per gli stipendi dei politici", si legge ancora nel post. "Per tornare al voto bisogna comunque passare per il Parlamento. Una volta che si passa per il Parlamento e si riaprono le camere, cogliamo anche l'opportunità per fare subito questa riforma, senza aspettare settembre. Domani scadono i tre mesi necessari dall'ultimo voto già espresso alla Camera dei Deputati, quindi ogni finestra è buona per approvare la legge e rendere il Parlamento più efficiente e meno affollato. Poi ridiamo subito la parola agli italiani. Noi non abbiamo paura. Noi pensiamo a fare quello che la politica non ha mai avuto il coraggio di fare", conclude Di Maio.