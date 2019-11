Si chiude a Trieste la visita di Casellati in Fvg

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha accolto stamani Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel palazzo della Regione. Per la Presidente del Senato si tratta della seconda giornata in regione dopo che ieri Casellati aveva partecipato alle celebrazioni per il 4 novembre al Sacrario di Redipuglia, prima di fare tappa a Gorizia e a Udine, per incontri istituzionali e per proseguire il suo omaggio ai caduti di tutte le guerre.

L'incontro con la seconda carica dello Stato, insieme al commissario di governo e prefetto di Trieste, Valerio Valenti, e al sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, si è tenuto nella sala Berzanti. Al termine dei colloqui, Fedriga ha omaggiato la presidente del Senato di un mosaico di Spilimbergo ed è stato ricambiato con una targa raffigurante Palazzo Madama.

Poco prima di mezzogiorno le autorità si sono poi trasferite a Basovizza per la visita alla Foiba, cui seguirà la tappa alla Risiera di San Sabba, entrambi monumenti nazionali.

A Basovizza, la Presidente Casellati ha voluto lasciare un messaggio a ricordo della sua visita: In questo luogo, attraverso il ricordo delle atrocità del passato, la memoria collettiva riscopre il valore del martirio per la costruzione di una dimensione di pace e solidarietà tra i popoli. Alle tante vittime e alle loro famiglie rivolgo il mio pensiero. Ognuno di loro continua a vivere dentro quella identità comune che si chiama Italia.