Si è spento Carlo Smuraglia, partigiano, ex parlamentare e presidente onorario dell’Anpi. Nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. “Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia”, sottolineano dall’Anpi. “Nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l'Associazione, ci stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti”.

Il presidente Gianfranco Pagliarulo aggiunge: "Grazie di tutto, caro Carlo. Grazie per la tua ininterrotta battaglia per la Costituzione. Grazie per essere stato sempre dalla parte dei lavoratori. Grazie di essere stato partigiano, oramai uno degli ultimi. Grazie per aver sempre difeso in modo rigoroso l’autonomia dell'Anpi. Grazie di una vita al servizio degli ideali che ci accomunano. Che la terra ti sia lieve, compagno Carlo Smuraglia".

"Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Smuraglia, presidente dell'Anpi, senatore, docente universitario, combattente per i diritti civili, ma soprattutto fu maestro di antifascismo. Ebbi modo di conoscerlo di persona, quando ero Sindaco di Udine e in più occasioni discutemmo su come contrastare il riemergere dei movimenti neofascisti contemporanei, valorizzando l'eredità antifascista delle città medaglia d'oro per la Lotta di Liberazione, come Udine. Carlo Smuraglia fino all'ultimo fu modello di impegno e militanza civile. Il suo esempio deve rimanere vivo”, così si è espresso il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell.