Si è spento Gerardo Bianco

Si è spento questa mattina a Roma, all'età di 91 anni, Gerardo Bianco, storico esponente della Democrazia cristiana ed ex ministro della Pubblica Istruzione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appreso "con stato d'animo di tristezza" la notizia della scomparsa di Gerardo Bianco, "leale servitore delle istituzioni, politico appassionato, ricco di cultura e umanità", riferisce un comunicato del Quirinale.

“Gerardo Bianco ha inciso con profondità sul percorso di una progressiva costruzione di una casa comune delle tradizioni culturali popolari e progressiste del nostro Paese. Un cattolico, un fondatore dell’Ulivo, un vero democratico. I suoi recentissimi ammonimenti per lo scivolamento a destra e per il rischio dello stravolgimento della Costituzione testimoniano l’impegno di un pensiero sempre vigile e impegnato”. Il segretario regionale del Pd Fvg Renzo Liva ricorda la figura di Gerardo Bianco, scomparso a 91 anni.

“Un uomo colto, mite, dall’aspetto bonario – aggiunge il coordinatore della segreteria Salvatore Spitaleri – che ha avuto l’enorme coraggio di caricarsi sulle spalle quelli che allora qualcuno definiva reduci di un mondo in dissolvimento e reinnestare nella società una cultura autenticamente popolare e solidale. Gerardo Bianco attraversato anni complicati per la nostra Repubblica, anni delicatissimi per la stessa sopravvivenza del pensiero cattolico democratico che aveva fortemente ispirato la Costituzione italiana. Il congedo – conclude - oggi è pieno di riconoscenza”.