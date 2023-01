Si presenta la lista Io Amo Udine - Liberi Elettori

Sabato 21 gennaio, alle 15, all’Hotel Là di Moret, si terrà la presentazione della lista Io Amo Udine - Liberi Elettori.

“Dopo essere stati i primi a esporre progetto e programma, i primi ad annunciare il proprio candidato sindaco, saremo i primi a presentare la lista nella sua completezza", commenta il candidato sindaco Stefano Salmè.

"Quaranta candidati che, per la loro professionalità, il loro spessore culturale, il loro radicamento nella città, sorprenderanno gli addetti ai lavori dei partiti, ancora invischiati nei logori rituali della vecchia politica. Una squadra che per la sua forza non ambisce soltanto a essere determinante, ma che punta a vincere”, conclude Salmè.