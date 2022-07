Si torna a parlare del trasferimento di PromoturismoFvg

Se ne torna a parlare. Trasferire la sede di PromoturismoFvg a Ronchi dei Legionari, negli uffici della palazzina dell'ex Consorzio aeroporto. E anche potenziare la stazione ferroviaria del Trieste Airport.

“Già in passato – sono le parole del capogruppo del Pd in consiglio regionale, Diego Moretti - ho sollecitato con specifiche interrogazioni gli assessori Pizzimenti e Bini sulla necessità che la Giunta si esprima su due temi che riguardano lo sviluppo del polo intermodale, sul quale la Regione ha investito ingenti risorse finanziarie. Mi riferisco allo spostamento della sede di PromoturismoFvg da Villa Chiozza a Scodovacca, definita dallo stesso Bini inadeguata, servita male e poco baricentrica, alla palazzina aeroportuale".

"Ma anche alla necessità di razionalizzare le fermate dei treni veloci, le cosiddette Frecce, diretti verso le principali città italiane, prevedendone un’unica per il territorio proprio a Trieste Airport”.

Moretti sottolinea come non sia possibile che i treni veloci, che fanno della riduzione dei tempi di percorrenza la loro ragione di esistere, si fermino, dopo la partenza da Trieste, in tre stazioni nel giro di una decina chilometri, quindi a Monfalcone, Trieste Airport-Ronchi e Cervignano. “Tutto questo è inaccettabile. Basterebbe la fermata di Trieste Airport – continua - baricentrica sul territorio e dotata di ampio parcheggio, i cui costi per gli utenti andrebbero però ridotti. In questi anni, però, dagli assessori sono arrivati solo silenzi, temporeggiamenti, annunci di verifiche, ma nessuna decisione, forse per non scontentare nessuno. Così, la Giunta regionale sottovaluta temi che possono rappresentare una parte dello sviluppo futuro del polo intermodale. Spero che Bini e Pizzimenti, anziché prendere tempo, decidano al più presto in merito”.

Sulla questione di PromoturismoFvg, in più occasioni, si era schierato anche l'ex sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet che, già alcuni anni orsono, aveva avanzato la proposta. Aveva ricordato come Ronchi sia in una posizione baricentrica rispetto alla Bassa Friulana, al goriziano e all’area triestina e sia facilmente raggiungibile in autostrada.

Una posizione geografica in grado di fare svolgere alla sede di PromoturismoFvg un importante lavoro a favore dell’economia della regione. Il Trieste Airport dal marzo 2018 è diventato uno dei progetti infrastrutturali di mobilità più importanti e strategici del Friuli Venezia Giulia, un'opera dove s'incontrano tre tipi diversi di mobilità: ferrovia, trasporto pubblico locale su gomma e traffico aeroportuale. Ma che va valorizzata e sviluppata.