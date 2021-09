Si va verso l'estensione del Green Pass

Il G20 Salute, che ha approvato all'unanimità il Patto di Roma per potenziare i sistemi sanitari e lavorare per aumentare la produzione di vaccini e la loro distribuzione nei Paesi piu fragili, è stata l'occasione per discutere di vaccinazione e Green Pass in Italia.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato che "la terza dose ci sarà. Partiremo già da settembre con pazienti fragili come gli oncologici o i trapiantati. Su questo punto Ema ed Ecdc si sono già espresse. Dunque, già nelle prossime settimane partiranno queste prime terze dosi, poi analizzeremo la situazione per proseguire con gli Over 80, i residenti delle Rsa e il personale sanitario, che sono le prime categorie che hanno ricevuto il vaccino e dalle quale si ripartirà".

"I giovani - ha detto ancora Speranza - si stanno vaccinando più delle altre generazioni e questo è un messaggio molto bello. I numeri dell'Italia sono positivi e importanti, ma dobbiamo crescere ancora di più. C'è una discussione in corso, che avverrà anche nei prossimi, che ci porterà a determinazioni in merito all'estensione del Green Pass e ad altre ipotesi per rafforzare la campagna vaccinale".

La strada, anche in base alle dichiarazioni del premier Mario Draghi nella conferenza stampa della scorsa settimana, pare tracciata. Si va verso il certificato verde obbligatorio per i dipendenti pubblici e i lavoratori dei settori dove è già previsto per i clienti, ovvero, in primo luogo, ristoratori, gestori di palestre e piscine e addetti ai trasporti a lunga percorrenza.

Nonostante le divisioni interne alla maggioranza di Governo, con la Lega fortemente contraria all'obbligo vaccinale, l'estensione (al momento prevista solo per il personale scolastico e le Università e per i sanitari, unici per cui è di fatto previsto l'obbligo di vaccinazione) potrebbe scattare già dal mese di ottobre.

Il tema sarà al centro di una cabina di regia che sarà convocata in settimana dal premier Draghi. L’incontro con i capi delegazione dei partiti dovrebbe tenersi entro giovedì e sarà allargato al Cts. A seguire, come di consueto, ci sarà il confronto con le Regioni e poi il Consiglio dei ministri per il via libera al decreto.

Il primo passo, dunque, dovrebbe essere quello dell'ampliamento dei settori interessati dalla certificazione verde, per poi riflettere sull'eventualità - non esclusa dal premier Draghi - d'introdurre l'obbligo vaccinale. Decisivi saranno i numeri delle prossime settimane, in termini di somministrazioni ma anche di contagi Covid. L'obiettivo del Governo, infatti, rimane quello d'impedire nuove chiusure.