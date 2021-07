SiAmo Udine presenta la carta dei valori

Il Coordinamento del gruppo civico SiAmo Udine presenta alla città la sua Carta dei Valori che racchiude i principi fondamentali dei valori su cui è incentrato il progetto. "Un nuovo modello di civismo partecipativo che si propone di coinvolgere attivamente tutti i cittadini alla costruzione di Udine quale città aperta, in grado di occupare il giusto posto che le spetta nel territorio friulano", precisa una nota.

"Il coordinamento annovera tra le sue fila cittadini preparati, onesti e con tanta voglia di fare. Un gruppo civico indipendente, moderato e con una sua identità, fatto di persone che ricercano il confronto, mirato a intrattenere un rapporto paritario di relazioni con tutte le altre associazioni, formazioni politiche e sociali sul territorio, con l’intenzione di allargare e condividere la partecipazione e la presenza attorno a un tavolo comune con tutti i gruppi, le associazioni le organizzazioni di cittadini e non, le realtà imprenditoriali e culturali che condividano gli stessi valori e abbiano la voglia di esercitare il proprio ruolo critico in forma propositiva e rispettosa delle altrui convinzioni".

"Oltre a essere la città dei residenti, Udine è una città che offre servizi a tutti coloro cha la vivono quotidianamente. SiAmo Udine - si legge ancora nella nota - vuole rappresentare un’alternativa alla 'solita politica' nel senso negativo in cui questo concetto viene, purtroppo, vissuto in un momento storico di difficoltà come quello attuale ed è per questo che il nostro obiettivo è quello di raccogliere i rappresentanti di tutte le categorie (giovani, pensionati, commercianti, professionisti, disoccupati, studenti, sanitari, volontari delle associazioni…) persone che, con le proprie esperienze, entusiasmo, competenze e proposte, abbiano una nuova visione della città di Udine, diversa dai limiti dell’attuale Amministrazione".

"Attraverso la Carta dei Valori ci proponiamo come una lista civica moderata che, attraverso la più ampia partecipazione, vuole tornare sul territorio e, partendo dalle criticità e dalle idee raccolte in tutti i quartieri della città tramite un’ascolto diretto, vuole rimettere al centro le persone, coinvolgendole nella progettazione comune sia del presente che del futuro della città di Udine. Città nella quale ogni quartiere deve essere inteso non come semplice agglomerato urbano, ma come una comunità di persone, all’interno di uno specifico territorio, in grado di alimentare quel senso di appartenenza, solidarietà, spirito civico, principio di uguaglianza tra cittadini, senza i quali non viene alimentata la crescita della città".

"Il gruppo - si legge ancora - vuole ridare centralità al consiglio comunale, non più luogo dove si ratificano le decisioni già prese altrove dai soliti noti, ma quale luogo democratico di indirizzo e di rappresentanza delle istanze dei cittadini".

"Amore per la propria città; viabilità, decoro urbano, piano urbanistico, barriere architettoniche, edilizia popolare; valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico, turistico ambientale e sportivo; miglioramento della qualità della vita e attenzione al benessere dei cittadini; sostegno e rilancio alle attività produttive, economiche e culturali; un piano per il commercio; attenzione al sociale con particolare riferimento alle famiglie e alle persone fragili, ai giovani, potenziamento dei servizi sociali e sanitari sul territorio; diritto alla sicurezza, cultura della legalità, sviluppare forme di prevenzione e lotta all’esclusione, all’ emarginazione e alla solitudine; sostenibilità e tutela dell’ambiente e degli animali; nuove ed efficaci forme di raccolta differenziata; queste alcune proposte/punti al centro del progetto di SiamoUdine. Via tutti gli intrecci della politica, via le lobby, vogliamo ragionare esclusivamente in favore di tutti, con il cittadino e le persone al centro delle proposte, senza guardare le colorazioni politiche, diversamente da come invece avviene adesso".

"Alle elezioni comunali mancano meno di due anni, e in questo lasso di tempo SiamoUdine vuole farsi conoscere e presentare un progetto condiviso, tessuto con passione e interesse dai cittadini stessi . Il nostro “live motive” sarà la trasparenza totale con i cittadini, basta con il poltichese, il linguaggio deve essere semplice, schietto, diretto e comprensibile a tutti, lanciamo la sfida per un modello nuovo di fare politica per tutti".

"Qualunque cittadino voglia contattare SiAmoUdine può comunicare all’indirizzo email: siamoudine.cittadininsieme@hotmail.com, dove poter discutere di tematiche riguardanti la città, e dove i cittadini liberamente possono dare consigli e suggerimenti sul come vorresti la Tua città”, conclude la nota.