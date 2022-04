SiAmo Udine scende in campo in vista del 2023

“Costruire una federazione di vere realtà civiche, capaci di aggregare le liste, le associazioni, i gruppi, i movimenti e i singoli cittadini che si riconoscono, in alternativa all'attuale maggioranza di governo della città, in un percorso autonomo rispetto ai partiti tradizionali, con un programma e valori comuni volti a affrontare e risolvere i problemi di Udine e aumentarne la crescita a tutti i livelli". E' questa la priorità che la lista SiAmo Udine, realtà civica di ispirazione moderata e trasversale che ha raccolto il 6% alle ultime elezioni amministrative ed espresso due consiglieri comunali di opposizione, individua in vista del prossimo appuntamento elettorale del 2023.

“Il tessuto sociale, economico, culturale della nostra città è cambiato enormemente in questi ultimi anni in quanto sono cambiate le esigenze e le prospettive dei cittadini, così come le loro aspettative e difficoltà. Le realtà civiche si sono rivelate attente ai bisogni del territorio, ma non basta. Occorre unire le forze per farsi trovare pronti e saper interpretare le sfide del cambiamento costruendo insieme una città di tutti, alla portata di tutti, dove ogni cittadino è importante e nessuno si senta trascurato o escluso".

“Se vogliamo essere davvero incisivi è necessario lanciare una vera e propria 'Alleanza Civica', iniziando da subito un processo di confronto, di ascolto e di condivisione sui problemi concreti e sulle tante potenzialità della città. La viabilità, la riqualificazione urbana, i bisogni sociali ed economici dei cittadini, la promozione del commercio e delle attività produttive, la creazione di spazi dedicati ai giovani, il sostegno alle famiglie e agli anziani, la tutela dell'ambiente, la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo della città, il rilancio dei quartieri, sono tutti aspetti che interessano la gente e che vogliamo affrontare insieme dando risposte precise e sostanziali".

"Lo possiamo fare solo coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone preparate, oneste e con tanta voglia di fare, che vogliano dar vita a un'esperienza che nasce dal vissuto, dalla visione, dalle speranze e dalle competenze di ognuno. Riteniamo fondamentale non solo elaborare e offrire contenuti importanti, ma anche formule aggregative nuove, duttili e dinamiche e un linguaggio vero ed immediato, schietto, diretto e comprensibile a tutti".

"Siamo convinti - prosegue la nota - che il nostro sforzo per costruire un percorso e un programma condiviso debba partire dai quartieri per rimettere al centro le persone, coinvolgendole nella progettazione comune del presente e del futuro della città di Udine. Vorremmo una città nella quale ogni quartiere sia una comunità di persone all’interno di uno specifico territorio, in grado di alimentare quel senso di appartenenza, di solidarietà, di spirito civico, di principio di uguaglianza tra concittadini con cui crescere insieme e crescere tutti".

"Alla guida di questo processo sarà indispensabile individuare una leadership autorevole, nel senso della conoscenza del territorio, della capacità di parlare con le varie categorie socio economiche, di saper farsi efficace interprete di una città che vuole tornare un interlocutore importante e credibile all'interno del territorio regionale e non solo. Lanciamo la sfida per un modello nuovo di fare politica per tutti, un modello di civismo vero che sia un valore aggiunto per quanti amano la nostra città e non si sentono pienamente rappresentati dagli attuali modelli politici. Qualunque cittadino voglia contattare SiAmoUdine può comunicare all’indirizzo email: siamoudine.cittadininsieme@hotmail.com, dove poter discutere di tematiche riguardanti la città, e dove i cittadini liberamente possono dare consigli e suggerimenti su come vorrebbero la città”.