Siccità, Regioni pronte a chiedere lo Stato di emergenza

Le Regioni chiederanno al Governo la dichiarazione dello Stato di emergenza per la siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica, e di mettere a disposizione risorse, anche del Pnrr, per creare nuovi invasi.

I punti sono stati inseriti all'ordine del giorno della Conferenza delle Regioni, convocata dal governatore Massimiliano Fedriga in doppia seduta domani, martedì 21, e mercoledì 22 giugno, quando è prevista la partecipazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

La Regione, dal canto suo, potrebbe emettere un decreto specifico sulla criticità idrica, per il quale si è già al lavoro. Il decreto dovrebbe mirare a inibire tutti gli utilizzi non necessari dell'acqua, come giardini, piccoli orti privati e i lavaggi delle auto. Saranno poi i gestori dei servizi idrici a decidere nello specifico i provvedimenti da assumere, a seconda della condizione.

In anticipo sui tempi si è dimostrata l'agricoltura, che ha già cominciato con i razionamenti, la settimana scorsa, nell’ex provincia di Udine e da oggi anche nel Friuli Occidentale.

Nel frattempo, un appello ai cittadini affinché consumino acqua “in modo consapevole, corretto ed equilibrato” è arrivato anche dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, estendendo un invito giunto dal Cafc rispetto alla “sensibilizzazione a un uso più consapevole delle risorse idriche. Le condizioni metereologiche attuali comportano il rischio di trovare difficoltà nell’approvvigionamento idrico. Quindi, per garantire il servizio, serve un uso oculato dell’acqua. In particolare, il Cafc chiede di evitare l’uso dell’acqua potabile a fini irrigui e limitare i consumi nelle prime ore del mattino e alla sera”.