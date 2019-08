Sicurezza, a Trieste arrivano gli steward urbani

"La decisione del Comune di Trieste di avvalersi, a partire dal 5 agosto, di steward urbani per potenziare le attività di presidio del territorio è una notizia importante per il Friuli Venezia Giulia che, anche in virtù delle iniziative promosse dall'Esecutivo regionale, sta adottando nuovi e sempre più efficaci strumenti a tutela della sicurezza dei cittadini". Lo dichiara l'assessore regionale a Sicurezza e Immigrazione, Pierpaolo Roberti, sottolineando la propria soddisfazione per una sinergia, quella avviatasi tra l'Amministrazione regionale e gli enti locali, che mira a offrire risposte ancora più puntuali alle esigenze delle comunità.

"Una volontà che - ricorda Roberti - trova applicazione, tra l'altro, nello stanziamento in legge di Stabilità 2019 di 600mila euro a vantaggio dei Comuni capoluogo che intendessero avvalersi di servizi di vigilanza privata per rafforzare il presidio del territorio: un attività - chiarisce - che non è solo di prevenzione e contrasto della criminalità ma, ben di più, di miglioramento della percezione di sicurezza e dunque della qualità della vita dei cittadini".