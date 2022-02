Sicurezza, la Usip incontra il Prefetto di Trieste

Il sindacato di Polizia Usip Trieste, rappresentato dal segretario provinciale Marco Imburgia è stato ricevuto oggi dal Prefetto di Annunziato Vardè. “Un incontro molto cordiale che, dopo lo scambio di auguri per il proseguimento del nuovo anno, è stata l’occasione per tracciare alcuni temi che riguardano la sicurezza del capoluogo giuliano”, riferisce Imbrugia.

“Particolare attenzione è stata posta ai fenomeni di protesta che hanno visto protagonista la città, oltre al fenomeno pandemico e alla delicata e annosa questione dell’immigrazione lungo la rotta balcanica”.

Il segretario Imburgia si è poi soffermato più nel dettaglio sulla questione migratoria, rappresentando come “il problema non può essere eluso, semplicemente spostandolo dalla Questura al Commissariato di Villa Opicina, ma devono essere trovate le risorse e una struttura ad hoc per un’emergenza che risulta ormai ciclica e ordinaria. La nuova struttura che dovrebbe sorgere nel Polo di San Sabba richiede approvazioni e soprattutto tempistiche lunghe; nell’immediato bisognerà, però, fronteggiare l’emergenza in maniera fattiva, soprattutto garantendo la sicurezza dei poliziotti e della cittadinanza”.

“I numeri nazionali delle forze della Polizia di Stato sono scesi dalle iniziali 120.000 unità a poco meno di 100.000. Un deficit che sta arrecando problematiche legate allo stress correlato per i dipendenti. Un dato che parrebbe avvalorato anche dai numeri di suicidi annui che si registrano, in continuo e costante aumento”, ha denunciato Imburgia. “Si dia, perciò, impulso alla politica per prevedere più assunzioni di giovani poliziotti per poter colmare il trend deficitario che sta colpendo l’ex provincia triestina, così come tutte le altre del resto dell’Italia”.

Il Prefetto di Trieste ha ascoltato con attenzione le problematiche esposte e ha avuto rassicurazione da parte dell’Usip di una fattiva collaborazione e confronto per risolvere qualsiasi problematica, affinché si possano raggiungere i massimi obiettivi per il bene degli operatori di Polizia e della sicurezza dei cittadini. Inoltre il Prefetto ha garantito che programmerà un sopralluogo per poter osservare da vicino i centri di prima accoglienza attivi sul territorio, così da poter poi trovare soluzioni migliorative e, ove possibile, definitive all’annosa questione.