Sile e Meduna, la presidenza torna ad Azzano

Il Sindaco di Azzano Decimo, Massimo Piccini, dal 25 gennaio è il nuovo presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna” composto dai sei Comuni del Distretto Sanitario del Sile (Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini).

“Ringrazio i sindaci per la fiducia – afferma il sindaco, Massimo Piccini – e in particolare il presidente uscente, il sindaco di Pravisdomini Davide Andretta. Il ruolo di dirigere l’assemblea dell’ambito sociale in un momento sensibile come questo per la sanità e i servizi territoriali, sarà un’opportunità per potenziare le sinergie e magari trovare risposte coordinate anche a problemi che viviamo come territorio vasto. Sicuramente dobbiamo continuare a lavorare per chiudere il progetto per la realizzazione del nuovo distretto, ma in generale progettualità, finanziamenti e opportunità sul sociale sono all’ordine del giorno in questo momento storico. La struttura dell’ambito è una struttura efficiente, con personale competente, con un responsabile di grande professionalità sono sicuro che continueremo a migliorare i servizi che eroghiamo e ringrazio tutti finora per quanto riusciremo a fare insieme".

Il Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna” promuove migliori condizioni di vita per le persone, le famiglie e le comunità attraverso la gestione associata dei servizi sociali e assistenziali. 17 assistenti sociali, 50 educatori, tutors economici, 40 operatori per l'assistenza, 7 psicologi e pedagogisti, 4 operatori di comunità, 7 amministrativi forniscono servizi sul fronte della povertà, delle difficoltà educative delle famiglie e della scuola, della disabilità, degli anziani fragili a promozione di una comunità coesa di fronte ai bisogni e alle emergenze sociali. Una macchina complessa che serve a declinare le politiche sociali locali, e a gestire circa 9 milioni di euro (dato medio annuale) di risorse che provengono da stato, regione e dagli stessi comuni che partecipano alla gestione associata. Per questo l'Assemblea dei Sindaci ricopre un ruolo fondamentale nel tracciare gli orientamenti e fornire le giuste coordinate per il welfare locale.