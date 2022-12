Silvana Romano nuovo Coordinatore di Forza Italia nell'Isontino

"Dal 1994 a oggi, il Friuli Venezia Giulia rappresenta una delle roccaforti di Forza Italia. Basti guardare alle percentuali che i forzisti sono capaci di raccogliere a ogni competizione amministrativa. Giusto per fornire un paio di dati su tutti relativi alle ultime elezioni amministrative, a Gorizia, Forza Italia ha raccolto il 10.38% così come è da registrare il risultato di Grado dove anche li si è registrata la doppia cifra del 10%", si legge in una nota forzista. "Un partito che vuole continuare a lavorare bene deve, però, obbligatoriamente saper programmare e guardare avanti".

In quest’ottica, nei giorni scorsi, a Gorizia, nella pizzeria Mediterraneo, recentemente premiata con il terzo posto nazionale per il concorso pizza doc, ha avuto luogo un incontro che ha visto riunirsi a livello provinciale i fedelissimi del partito. Da Roberto Marin a Renato Bonaldo per quanto riguarda Grado, passando per Francesco Volante per Monfalcone, con la presenza del gruppo goriziano composto da Silvana Romano, Dario Obizzi, Fabrizio Oreti e Fabio Gentile; assieme a loro una partecipata rappresentanza d'iscritti. Un incontro che ha visto partecipare il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, che è anche Coordinatore regionale di Forza Italia. Approfonditi i temi che si stanno portando avanti nel Governo che, naturalmente, si ripercuotono sui territori regionali, ma c’è stato spazio anche per parlare del territorio isontino.

"Nel merito, le notizie da registrare sono due. La prima è relativa alla nomina di Silvana Romano come nuovo Coordinatore provinciale di Forza Italia. Un ruolo che, vista l’esperienza dell’Assessore al Welfare della giunta Ziberna, potrà certamente far bene per strutturare una squadra che può vantare diversi amministratori in tutta l'ex provincia di Gorizia. La seconda notizia è che con la nomina di Silvana Romano come responsabile provinciale di Forza Italia inizia il cammino del partito verso le elezioni regionali della prossima primavera", prosegue la nota.

Sandra Savino ha evidenziato come "Forza Italia da sempre è un alleato concreto che, nel centrodestra, ha contribuito a portare avanti argomenti e temi che hanno permesso al Governo regionale di presentarsi al meglio nella corsa delle prossime elezioni. Basti pensare all’ottimo lavoro che nella Giunta Fvg hanno portato avanti l’Assessore alla Salute e alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi e la collega alla Cultura e allo Sport, Tiziana Gibelli".

Nel discorso d'insediamento Romano ha sottolineato come "Forza Italia è più viva che mai. Lo abbiamo dimostrato nelle ultime elezioni comunali nei rispettivi Comuni isontini e lo dimostreremo ancora una volta per le prossime elezioni. Siamo già partiti per organizzare il partito al meglio - ha evidenziato Romano - e lo dimostreremo con i fatti visto che i candidati che correranno per Forza Italia rappresenteranno uomini e donne che da sempre sono al servizio del territorio visto che a livello regionale la differenza la fanno i nomi".