Silvia Romano è libera! Dopo 18 mesi di prigionia nelle mani degli islamisti somali di al-Shabaab, la cooperate milanese è stata liberata grazie al lavoro di servizi segreti italiani e all'importante collaborazione dell'intelligence turca e somala, come ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un tweet. Era stata rapita il 20 novembre 2018 a Chakama, in Kenya, a 80 chilometri da Malindi. Ora si trova a Mogadiscio, in Somalia, da dove dovrebbe rientrare domani a Ciampino.

"Sto bene e non vedo l'ora di tornare in Italia.... sono stata forte e ho resistito...". Sono alcune delle prime parole pronunciate dalla ragazza che, secondo quanto si apprende, sta bene fisicamente e di umore.

La notizia della liberazione è stata festeggiata anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un tweet: La notizia della liberazione di Silvia Romano è motivo di grande gioia per tutti gli italiani. Invio un saluto di affettuosa solidarietà a Silvia e ai suoi familiari, che hanno patito tanti mesi di attesa angosciosa. Desidero esprimere riconoscenza e congratulazioni agli uomini dello Stato che si sono costantemente impegnati, con determinazione e pazienza, tra tante difficoltà, per la sua liberazione. Bentornata, Silvia!

Grande festa anche a Milano, con il sindaco Beppe Sala che ha esposto un cartello fuori dal Municipio per salutare la sua liberazione. "La nostra concittadina Silvia Romano è libera! In un momento così difficile questa notizia è ancor più straordinaria", ha scritto in un tweet. "Ho appena sentito i suoi familiari e ho trasmesso loro l’affetto e la gioia dei milanesi. Grazie a chi ha lavorato silenziosamente per riportarla a casa".

Anche nel suo quartiere, il Casoretto, alla periferia est di Milano, dove la ragazza vive con la madre, dai balconi e dalle finestre, decine e decine di persone si sono affacciate per festeggiare ed è partita la musica.