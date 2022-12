Sindaci Fvg a lezione per aumentare l’efficacia della pubblica amministrazione

Venti sindaci dell’intero Friuli Venezia Giulia, protagonisti per la prima volta in Italia di un progetto internazionale che punta ad aumentare l’efficacia della pubblica amministrazione: si terrà tra venerdì 2 e sabato 3 dicembre la prima parte di “Leadership Academy Programe”, un’iniziativa finanziata dal Consiglio d’Europa e realizzata da Aiccre Fvg nella cornice del castello di Spessa, a Capriva d’Isonzo.

Alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, gli amministratori locali seguiranno un autentico corso di formazione riconosciuto in sede europea. Coordinerà i lavori Alina Tatarenko, capo della Divisione governance presso la Direzione generale del Consiglio d'Europa.

“Siamo onorati che per due anni consecutivi il Consiglio d'Europa abbia individuato nella nostra associazione il soggetto più idoneo in Italia per concretizzare i programmi di eccellenza – ha commentato al proposito il presidente dell’Aiccre, Franco Brussa -. Altrettanto orgoglio ci giunge dal fatto che questa agenda vede come referenti principali proprio i sindaci del territorio nell’intento di offrire ai Comuni concrete possibilità di sviluppo sociale ed economico. Allo stesso tempo proviamo un senso di forte responsabilità per una sfida che anche questa volta saremo in grado di portare a termine grazie all’altissima professionalità dell’Istituto internazionale di Sociologia Isig di Gorizia. Il beneficio va a vantaggio dell’intera comunità regionale”.

Già nel 2021 la federazione del Friuli Venezia Giulia di Aiccre, l’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa, era stata scelta dall’organismo di Strasburgo per lanciare in anteprima nazionale Eloge, una rete di confronto sulle buone pratiche nella governance del territorio. Il summit al maniero di Spessa proseguirà anche nel week end del 16 e 17 dicembre.