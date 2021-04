Sinistra Italiana, boom di iscrizioni in Fvg: +30 per cento

Sinistra Italiana del Friuli Venezia Giulia prosegue il tesseramento già ben avviato e lancia ufficialmente la campagna 2021 dopo un vero e proprio boom del +30% di nuovi iscritti in regione a seguito della decisione del partito guidato a Roma da Nicola Fratoianni di non appoggiare il governo Draghi.



Anche in Fvg è stata premiata la scelta dell’opposizione al governo Draghi: “Una grande novità – dichiara il segretario regionale Sebastiano Badin – è rappresentata dall’onda dei ragazzi e delle ragazze che hanno creato l’Unione Giovani di Sinistra, la giovanile di Sinistra Italiana, che si sono iscritti per la prima volta a un partito politico. Il fatto che molti under 25 si iscrivano a un partito è un grande messaggio di speranza. Oltre ai ragazzi e alle ragazze dell’UGS registriamo l’iscrizione di amministratori locali”.



L’obiettivo di Sinistra Italiana Fvg è quello di allargare ancora sensibilmente la base degli iscritti e delle iscritte ed è per questo che durante questo weekend è lanciata la campagna di adesioni dal titolo “Un mondo giusto ha un cuore rosso e verde” che richiama la doppia natura di Sinistra Italiana: un partito che lotta contro le disuguaglianze sociali e per la giustizia ambientale. “Speriamo di poter continuare la campagna tesseramento in piazza – conclude Sebastiano Badin – se la situazione sanitaria lo permetterà incontreremo i cittadini e le cittadine nei gazebo”.