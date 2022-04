Sinistra italiana Fvg lancia la campagna tesseramento

Sinistra italiana Friuli Venezia Giulia lancia la campagna tesseramento 2022 dal titolo: Eccomi. Lo slogan è un posizionamento rispetto a molti temi fondamentali: Vuoi un partito di Sinistra? Eccomi! Pensi che la guerra non sia la soluzione ai problemi e alle controversie? Eccomi! Pensi che invece di aumentare la spesa militare sia urgente aumentare medici, infermieri, insegnanti? Eccomi! Vuoi un partito che abbia la giustizia sociale e la giustizia ambientale al primo posto dei suoi obiettivi? Eccomi!

Iscriversi online è semplice, basta visitare il sito.

“Il 2021 è stato un anno di grande crescita per Sinistra Italiana in Fvg, +50% di iscritti a seguito della decisione di opporsi al governo Draghi: una scelta che rivendichiamo con forza anche oggi, proprio nei giorni in cui si discute di aumentare le spese militari e diminuire quelle per l’istruzione”, dichiara il segretario regionale Sebastiano Badin.

“Il partito è stato in prima linea in molti temi regionali, come quello della sanità, delle crisi aziendali e della salvaguardia dell’ambiente. Molte sfide ci attendono nel 2022, un anno fondamentale in preparazione delle elezioni politiche e regionali. Stiamo investendo molto nella strutturazione territoriale del partito, anche grazie a strumenti di comunicazione efficaci come il podcast “ConnesSI” disponibile su spotify, che tratta di temi della politica locale e nazionale. La bussola del 2022 rimane l’impegno per la giustizia sociale e ambientale e la creazione di un’alternativa a Draghi e Fedriga”, conclude Badin.