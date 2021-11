Sinistra Italiana in piazza per la Patrimoniale

Continua anche in Friuli Venezia Giulia la raccolta firme di Sinistra Italiana per una legge d’iniziativa popolare che faccia finalmente pagare di più a pochi facoltosi e riduca il carico impositivo a tanti cittadini per investire sui servizi pubblici.

Appuntamento venerdì 19 a Gemona del Friuli dalle 10 alle 12, al bar Elti in via XX Settembre angolo piazza Del Ferro; sabato 20 su potrà firmare a Pordenone dalle 9.30 alle 12 in piazza Cavour; a Monfalcone dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Della Repubblica e a Paluzza dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 in piazza 21-22 Luglio. Domenica 21, infine, banchetto a Gorizia, dalle 9.30 alle 12.30 in corso Verdi angolo via Contavalle.

Tutti i cittadini muniti di Spid o firma digitale potranno firmare online la proposta.

"In Italia l’1% della popolazione detiene il 25% della ricchezza", spiegano da Sinistra Italiana. "La ricchezza detenuta dal 5% più facoltoso degli italiani (titolare del 43,7% della ricchezza nazionale netta) è pari a quasi tutta la ricchezza detenuta dal 90% più povero. I recenti studi e report sulle diseguaglianze in Europa ed in Italia ci avvertono dell’incredibile tendenza storica alla concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi individui".

"Dall’altra parte delle statistiche abbiamo i lavoratori, le lavoratrici e le persone comuni che devono preoccuparsi di come pagare le cure, gli asili nido o le spese universitarie dei figli. La pandemia ha ulteriormente aggravato la forbice fra pochi che erano già ricchi e hanno visto crescere sensibilmente il proprio patrimonio e milioni di italiani che hanno attraversato una lunga fase di disoccupazione, cassa integrazione, sospensione o perdita delle proprie attività".

"Per questo motivo è fondamentale recuperare 10 miliardi all’anno per sostenere il nostro welfare: la sanità pubblica gratuita, l’università, le scuole e gli asili. Un piccolissimo contributo da parte di chi ha di più e meno soldi presi dalle tasche della classe media".

"La nostra proposta infatti è quella di abolire le patrimoniali esistenti (IMU, imposta di bollo su titoli e conti correnti) e di creare un’unica patrimoniale realmente progressiva", prosegue Sinistra Italiana.

"A ciascuno sarà chiesto di fare la somma del valore catastale e non di mercato di tutto ciò che si possiede e su questo applicare un’aliquota progressiva, con una franchigia di 500.000 euro. Da 500.000 euro a 1 milione si pagherà quindi lo 0.2%; lo 0.5% fra 1 e 5 milioni; 1% fra 5 e 10 milioni; 1.5% fra 10 e 50 milioni; 2% oltre i 50 milioni. Saranno quindi premiati i lavoratori e il ceto medio, che pagheranno meno tasse sui loro risparmi. Verseranno molto più di ora i patrimoni sopra i 10 milioni di euro, i cosiddetti paperoni", conclude la nota.