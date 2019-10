Siria: anche il Pd scende in piazza a Udine per i curdi

“Il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia aderisce alle manifestazioni contro la guerra della Turchia ai Curdi. La tregua di questi giorni non può essere una breve parentesi nello sterminio di un popolo”. Lo rende noto il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, annunciando la presenza del partito, senza bandiere e intestazioni, alle manifestazioni che si terranno a Udine.



“Domani testimonieremo con la nostra presenza - spiega Shaurli - senza simboli di partito e senza parole, la vicinanza al popolo curdo minacciato nella sua esistenza. Testimonieremo la gratitudine dell'Europa al contributo che con la loro lotta i Curdi hanno dato alla lotta agli estremismi e per la nostra sicurezza. Ma ovviamente la nostra azione non si ferma qui, perché attraverso i nostri parlamentari e gli organi di partito stiamo facendo giungere messaggi precisi al Governo: non retorica genericamente europeista ma impegno del nostro Paese per la pace”.