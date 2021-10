Slitta di un mese l'avvio dei Cantieri di lavoro anno 2021

Stante il perdurare degli effetti della pandemia anche sul mondo del lavoro, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, ha deciso di posticipare di un mese la data a partire dalla quale dovranno essere avviati i progetti 'Cantieri di lavoro anno 2021', al fine di consentire l'effettivo e proficuo utilizzo delle risorse concesse ai Comuni. La nuova data per l'avvio dei Cantieri è il 30 novembre 2021.

Il protrarsi della pandemia COVID-19 ha determinato una produzione normativa dalla quale è derivata anche una certa difficoltà degli enti beneficiari dei contributi, soprattutto nella fase di avvio dei progetti, a individuare la corretta interpretazione delle nuove norme applicabili in materia di certificazione verde per l'impiego dei lavoratori.

Come spiega l'assessore Rosolen, in certi casi istruttorie particolarmente complesse sulla verifica dei requisiti dei soggetti da destinare ai cantieri di lavoro hanno causato ritardi nella definizione delle graduatorie, che si sono riflessi sulla possibilità per gli enti di disporre delle risorse umane necessarie da impiegare nella realizzazione dei progetti. Alcuni di questi rischiano così di non poter partire entro il 31 ottobre 2021, termine al momento imposto dai regolamenti vigenti per l'avvio dei lavori.

La decisione della Regione, specifica nel concludere l'assessore, intende favorire l'occupazione a vantaggio di chi non trova lavoro, ma anche contribuire, nell'interesse dei Comuni beneficiari dei contributi regionali, all'avvio di attività temporanee straordinarie, quali sono quelle di tipo forestale, vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana, oppure quelle dirette al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.