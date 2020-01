Smartphone, Ue in campo per il caricatore universale

“Un caricatore universale, che permetta di ricaricare un e-reader, uno smartphone o un qualunque altro dispositivo mobile, è un vantaggio tangibile per i cittadini e ridurrebbe l’impronta ecologica. Mi auguro adesso che la Commissione europea faccia seguito alla richiesta del Parlamento europeo e presenti, entro luglio, un atto delegato che integri la direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio e imponga alle aziende di produrre caricatori universali per tutti i dispositivi di media-piccola taglia”, così in una nota l’europarlamentare M5s del Nordest Marco Zullo dopo l’approvazione della risoluzione sul caricatore unico da parte del Parlamento europeo.

“La risoluzione, nata dall’impulso della commissione Mercato Interno e Protezione Consumatori (Imco), arriva al termine di un percorso durato oltre dieci anni. Nel 2009 i caricatori in commercio erano una trentina. Oggi, grazie agli accordi volontari tra operatori di settore ne abbiamo tre: Apple lightning, USB 2.0 Micro B e USB di tipo C. Uno sforzo significativo, ma non ancora sufficiente. In futuro il mercato sarà appannaggio dei caricatori wireless, ed è fondamentale che questi siano interoperabili, possano cioè essere usati in tutti i dispositivi di media-piccola taglia, indipendentemente dal tipo e dal marchio”, conclude Zullo.