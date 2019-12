Solidarietà a Liliana Segre: il Comune di Udine si schiera

"Con la votazione all'unanimità della mozione di sentimenti, la città tutta ha espresso la sua solidarietà e vicinanza alla senatrice Liliana Segre". Commenta con soddisfazione la consigliera comunale PD Eleonora Meloni la votazione unanime alla mozione di sentimenti a sua prima firma discussa lunedì in Consiglio Comunale.



"Non possiamo pensare di rimanere indifferenti di fronte all'odio, all'intolleranza, il razzismo, l'antisemitismo e ai pregiudizi che circolano tanto in rete quanto nella realtà, e come amministratori locali abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce, prendere una posizione chiara, netta e far giungere tutto il nostro sostegno a Liliana Segre" continua Meloni. "Ci uniamo così al percorso che Segre ha dato avvio in Parlamento, con l'istituzione della Commissione straordinaria di contrasto dei fenomeni d'intolleranza e razzismo e dare l'esempio ai cittadini che rappresentiamo. Abbiamo un obbligo morale di riconoscenza nei confronti di Liliana Segre per l'importante opera di divulgazione per mantenere viva la memoria, raccontando l'indifferenza e gli orrori della Shoah e dell'Olocausto, di tutti i deportati e di coloro che negli anni non hanno mai smesso di mantenere viva la memoria".



"La città di Udine, Medaglia d'Oro al valore militare, è stata retta da un altro ebreo deportato, il sen. Elio Morpurgo. Con questa votazione unanime, proprio nell'Aula da lui un tempo presieduta, abbiamo dato idealmente voce anche al Sen. Morpurgo, prendendo così una posizione chiara contro ogni forma di odio, intolleranza e antisemitismo" conclude Eleonora Meloni.