Sono ancora qua e sono più ‘cerniano’ di prima

Che fine ha fatto Tommaso Cerno? Il giornalista udinese, già direttore del Messaggero Veneto, de L’Espresso e vice a La Repubblica, passato poi alla politica attiva e oggi senatore del gruppo misto, è sempre al suo posto: quello dove esercita il dissenso ragionato, se serve anche provocatorio, ma sempre libero da condizionamenti. Per molti in Friuli sembra sparito dai radar, ma la loro forse è più una speranza più che una constatazione.

Dove è stato in questi mesi? “Li ho trascorsi né dove né come avrei voluto per ragioni personali. Questo non significa che sia sparito dai radar. Ho presentato più leggi, riforme ed emendamenti io in Parlamento di molti colleghi che si vantano di una presenza tanto assidua quanto inutile. Per questa intervista è bastato un sms per trovarmi. Significa che i ‘radar locali’ si occupano di altro per loro scelta. E continuino pure così. Parlarsi addosso negli ultimi anni è una caratteristica che sta contagiando il Friuli come e più del Covid-19”.

Si è pentito di essere finito in Parlamento? “Non mi pento mai se non di quello che non faccio. Chi sicuramente si è pentito della scelta è chi mi ha consentito di candidarmi come indipendente a Milano, unico collegio vincente dell’allora centrosinistra. Elemento che ha consentito al Friuli di esprimere un parlamentare in più. E le dirò anche, da suo collega, che uscirò dal Parlamento molto più giornalista di prima. Vede, ormai la cronaca è reality, la mediazione non esiste più. L’incidente lo vogliamo vedere, così come il gol, così come la catastrofe naturale. Siamo testimoni dei fatti che narriamo. L’unico luogo che sembrava del tutto estraneo a questo processo globale era la politica. Superare quella linea mi è servito a capire meglio quante balle ci beviamo spesso stando solo dall’altra parte”.

Politicamente dove si colloca lei oggi? “Mi colloco dove sono sempre stato: dialogo con chi ragiona, detesto il potere in quanto tale, chi lo esercita e chi usa il ricatto per esistere. Sono un ‘cerniano’ di ferro. Con una passione spropositata per il dissenso, se ragionato, e per certi vezzi di un tempo come il coraggio di dire no pur contro il proprio interesse. In questo mi sento molto più friulano di tanti che esibiscono bandiere con l’aquila gialla in campo blu e poi sono yes men (o yes women) di tizio o di caio”.

Quando ha mediato per la nascita del governo Conte, come sperava finisse? “Io ruppi il silenzio in Parlamento quando la sinistra con trent’anni di ritardo pretendeva che votassi a favore di un’opera miliardaria vecchia e inutile come la Tav in val di Susa. Mi definii sesta stella, aprii al governo Pd-5Stelle e presi sette applausi in aula da quelli che fino a quel momento erano i nemici della sinistra. In quell’occasione Matteo Renzi, con il suo solito tono da ‘so-e-fo-tutto-io’, ridacchiava e mi appuntò una spilla con le 5 stelle al bavero. Quando Pier Casini, forte di 30 anni di esperienza politica, gli disse che secondo lui il mio discorso aveva rotto il ghiaccio, anzi il ghiacciaio che rendeva impossibile rovesciare il governo gialloverde, ci invitò a pranzo alla Rosetta. Durante quel pranzo Renzi cambiò idea e da lì a poche ore si intestò il governo giallorosso, nato da una idea mia su cui tra l’altro i renziani mi attaccavano dai tempi della campagna elettorale del 2018. A quel punto l’opinione pubblica ritenne naturale che io facessi parte di quel governo, ma l’asse del potere Renzi-Franceschini-Zingaretti si mise contro questa ipotesi popolare che il premier Conte personalmente appoggiava, per vendetta contro un uomo libero. Mi segnai quella data su un foglio che porto sempre con me. Ricordo le urla di Renzi al telefono. Lì ho compreso di che pasta è fatta la sinistra italiana, almeno quella che siede oggi in Parlamento: non la mia”.

Secondo lei cosa succederà nelle prossime settimane al governo Conte? “Politicamente Conte si è svincolato dalla figura di terzo incomodo che aveva con Salvini e Di Maio. Ma la sua evoluzione è necessariamente segnata dal Pd che detta legge nel governo e che ne sta offuscando la lucidità e la terzietà che il premier dimostrò nelle fasi di formazione del nuovo esecutivo. O batte i pugni, o il pugno alzato batterà lui”.

E come premier che giudizio dà? “Non mi convince la trasformazione dell’avvocato degli italiani nel medico degli italiani. Dopo la prima ondata l’Italia é in ginocchio e il governo continua a elencare divieti e chiusure. Rischiamo che oltre a chi è colpito dal virus ci siano milioni di persone colpite senza bisogno di essere infettate. Perdono tutto, restano senza futuro. Non sarà morte ma è mortificazione”.

In Friuli come si sta comportando la sinistra? “Quale sinistra? Mi pare che abbiano perso tutto quello che si poteva perdere e abbiano trasformato Fedriga, Fontanini e Di Piazza in tre ascoltati leader politici. Secondo lei come si sta comportando?”

Cosa pensa dell’apertura del Papa ai gay? “Cito pre Toni Beline: quando si prega si prega, quando si fa altro si fa altro. A me pare che il Papa abbia aperto ai gay per gestire una questione interna alla Chiesa che non fa né il suo bene né quello dei gay. Detto questo, qualche anatema in meno e qualche persecuzione in meno non fa male. Ma da gay le dico: ci siamo costruiti da soli il nostro spazio vitale. È il colmo che il Papa abbia improvvisamente bisogno di noi. Mi suona strana e infatti dopo aver lanciato il sasso il Vaticano ha subito nascosto la mano”.

In politica è ancora un tabù fare coming out? “Ormai siamo al caso dell’attore Willie Garson, che è stanco di fare finta di essere gay. Il coming out è ormai una moda fra la gente normale. In politica funziona come per i governi: lo fanno due categorie di persone, quelli a cui conviene o quelli – come me – che odiano gli ipocriti. Di solito se vuole scoprire chi sono i gay in Parlamento che non lo dicono, basta che si abboni all’Ansa. Chi attacca gli omosessuali normalmente è quello che ha più scheletri nell’armadio. Di tutti i sessi”.

Si sta impegnando ancora per i diritti della comunità Lgbt? “Portare l’omosessualità nei giornali, nelle direzioni dei giornali e in parlamento significa testimoniare un cambiamento con i fatti e non con le parole. Credo che lo giudicheranno le migliaia di ragazze e ragazzi, donne e uomini omosessuali chi ha fatto e chi no per i loro diritti”.

È diventato virale un suo video in cui cantava Sdrindule, perché lo ha fatto? C’è un messaggio nascosto? “Questo episodio dimostra che i radar locali se vogliono funzionano. Sdrindule è un amico, un artista e un friulano che nel momento più difficile del primo lockdown ha scritto un testo alla sua maniera, ironico ma profondo, dissacrante ma rispettoso, che è stato di conforto per molti friulani estenuati dalle notizie quotidiane sul Covid, dai morti e dal futuro incerto. Ho inteso rendergli omaggio cantandolo. Per dire ai friulani che c’è dentro di noi un modo di stare insieme dove sorriso e rispetto convivono, la versione moderna delle nostre villotte, il cantare per esorcizzare. È una delle nostre caratteristiche più uniche, come hanno capito i friulani autentici. Sdrindule mi ha ringraziato. Avevamo anche in mente di cantarla insieme per Halloween al Villaggio del Sole, a Udine, dove lui è ospite storico e dove io sono nato. Le nuove restrizioni ce lo hanno impedito”.

Ci parli dello scenario attuale dell’informazione: secondo lei è all’altezza del momento storico che stiamo affrontando? “Come sempre vedo qualche grande giornalista fare molte domande e una miriade di piccoli, drammatici ‘Lucianini Onder’ dell’informazione dare invece molte, troppe risposte. Audience e vendite risponderanno alla sua domanda. Ma lo scenario non mi pare tuttavia dei migliori”.

Sta per caso scrivendo un nuovo libro? “Sì, ma non per caso”.

Sta maturando un nuovo obiettivo nella vita? “Ho ancora i vecchi obiettivi da completare. Ne riparleremo quando i radar locali mi torneranno a rintracciare in modo preciso, come è stato capace di fare lei”.